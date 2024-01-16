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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aksaray'daki 2 araziyi güneş enerjisine dayalı YEKA ilan etti - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aksaray'daki 2 araziyi güneş enerjisine dayalı YEKA ilan etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aksaray'daki 2 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. Bakanlığın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Aksaray'ın merkez ilçesindeki her biri 198 bin metrekare alana sahip 2 arazi güneş enerjisine dayalı YEKA olarak belirlendi. Kararda, alanların köşe koordinatları, kroki bilgileri ve alan büyüklükleri paylaşıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aksaray\'daki 2 araziyi güneş enerjisine dayalı YEKA ilan etti
16.01.2024 - 08:51,
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aksaray'daki 2 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aksaray'ın merkez ilçesindeki her biri 198 bin metrekare alana sahip 2 arazi güneş enerjisine dayalı YEKA olarak belirlendi.

Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları, kroki bilgileri ve alan büyüklükleri paylaşıldı.

Kaynak: AA
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TRT Tabii, Aksaray, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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