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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleriyle 482 Projeye 106 Milyon TL Destek Verdi - Son Dakika
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleriyle 482 Projeye 106 Milyon TL Destek Verdi

Enerji tüketiminin yoğun olduğu Türkiye'de enerji verimliliği çalışmaları kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2011'den bu yana 482 projeye toplamda 106 milyon 493 bin lira destek sağladı. Bu desteklerle yıllık 692,1 milyon lira tasarruf edilirken, 111 bin 788 ton eşdeğer petrol enerjisi de geri kazanıldı. Ayrıca, onaylanmış 354 projeye de toplamda 199 milyon lira destek verilmesi planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleriyle 482 Projeye 106 Milyon TL Destek Verdi
09.01.2024 - 11:09,  Güncelleme: 11:37
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) destekleri kapsamında 2011'den bu yana 482 proje için 106 milyon 493 bin lira destek verdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, enerji tüketiminin yoğun olduğu Türkiye'de dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak için enerji verimliliği alanında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

VAP destekleri kapsamında 2011'den bu yana toplam 1215 proje başvurusu yapıldı. Bakanlık, 2011-2023 yıllarında 482 proje için 106 milyon 493 bin lira destekte bulundu. Bu dönemde toplam 213 işletme VAP desteklerinden faydalandı.

Geçen yıl 59 işletme, bir önceki yıl ise 56 işletme bu kapsamda desteklerden faydalanma imkanına kavuştu. Onaylanan projelere geçen yıl 33 milyon 342 bin 478 lira, bir önceki yıl ise 25 milyon 916 bin 663 lira destekleme ödemesi yapıldı.

2011-2023 döneminde sağlanan destekler sayesinde yıllık 692,1 milyon lira tasarruf edildi. Gerçekleşen enerji tasarrufu miktarı ise yıllık 111 bin 788 ton eşdeğer petrol (TEP) oldu.

Ayrıca, onaylanmış 354 proje için VAP destek uygulaması devam ediyor. Söz konusu projelere toplam 199 milyon lira destek verilmesi planlanıyor. Desteklerin tamamlanmasıyla yıllık 253 milyon liranın üzerinde tasarruf hedeflenirken, yıllık 44 bin 56 TEP enerji tasarrufu sağlanacağı hesaplanıyor.

VAP desteği

Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, yalıtım ve rehabilitasyon uygulamalarıyla gereksiz enerji kullanımı ve enerji kayıplarının önlenmesi ve atık enerjinin geri kazanımına yönelik projeler VAP desteklerinden faydalanabiliyor.

KDV hariç toplam yatırım bedeli en fazla 5 milyon lira olan projelere, proje bedelinin en fazla yüzde 30'u hibe olacak şekilde destek veriliyor. Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan, ticaret ve sanayi odası ile bunlara bağlı faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan endüstriyel işletmeler VAP desteklerinden yararlanabiliyor.

Yıllara göre VAP destek tutarları şöyle:

YılDesteklenen proje sayısıDestek tutarı (lira)
201113643.214
20128528.366
2013133.678
20146299.607
20157771.099
2016303.362.386
2017727.503.565
2018242.551.032
2019679.171.744
20208011.003.835
20213811.365.864
20227125.916.663
20236533.342.478
Toplam482106.493.530

Kaynak: AA
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TRT Tabii, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleriyle 482 Projeye 106 Milyon TL Destek Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleriyle 482 Projeye 106 Milyon TL Destek Verdi - Son Dakika
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