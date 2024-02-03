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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 6 Şubat depreminden etkilenen bölgelere 17,5 milyar liralık destek sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 6 Şubat depreminden etkilenen bölgelere 17,5 milyar liralık destek sağladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 6 Şubat depreminden etkilenen bölgelere 17,5 milyar liralık destek sağladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 6 Şubat depreminden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi amacıyla toplamda 17,5 milyar liralık destekte bulunduğunu açıkladı. Deprem sonrasında bölgeye gönderilen ekipler ve araçlarla arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Hasar tespit edilen doğal gaz iletim hatları ve elektrik hatları da onarıldı. Depremzedelere barınma ve yemek gibi ihtiyaçlar da karşılandı. Bakanlık, depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşasında enerji altyapısını kurmak için çalışmalarına devam ediyor.

03.02.2024 11:27  Güncelleme: 11:28
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi amacıyla toplamda 17,5 milyar liralık destekte bulunulduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin hemen ardından bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarıyla birlikte, tüm kaynaklarını ve insan gücünü bölgeye seferber ettiği belirtildi.

Depremin hemen ardından bölgeye 9 bin 798 madenci, 19 bin 906 personel ve 3 bin 763 araç yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 324 kişinin enkaz altından sağ kurtarıldığı aktarıldı.

Arama kurtarma operasyonları sürerken, doğal gaz iletim hatlarında meydana gelen hasarların tespit edildiği ve bölgeye ulaşan uzman ekipler tarafından dört gün içinde tamir edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu onarımın çalışmaları sırasında dağıtım şirketleri aracılığıyla sağlanan LNG ve CNG ile bölgeye doğal gaz arzı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, depremin elektrik iletim hatlarına da büyük zarar verdiği belirtilirken, TEİAŞ ekiplerinin çalışmaları sonucunda elektrik hatlarında yaşanan kesintilerin 2 hafta içinde giderildiği kaydedildi.

Depremzedelerin barınma ihtiyacına yönelik yapılan yardımlara da değinilen açıklamada, konteyner ve çadır kentlerin yanı sıra, İskenderun Limanı'na getirilen iki yolcu gemisi ile binden fazla depremzede için geçici konaklama imkanı sağlandığı belirtildi. Ayrıca, bakanlıkça diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının inşa ettiği konteyner veya çadır kentlerin de elektrik altyapısı oluşturuldu.

Bakanlık tarafından kurulan yemek dağıtım merkezlerinde, günde 10 binden fazla kişiye üç öğün sıcak yemek servisi yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bölgede hayatın yeniden normale dönmesi amacıyla bakanlık, deprem bölgesine toplamda 17,5 milyar liralık destekte bulundu. Depremzedelerin 6 Şubat öncesine ait yaklaşık 1 milyar liralık elektik ve doğal gaz borçlarının silinmesini sağladı. Bakanlık, depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşasında, yeni kurulan veya kurulacak sahalarda, yeni inşaat, toplu konut alanlarında enerji altyapısını kurmak için çalışmalarına devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 6 Şubat depreminden etkilenen bölgelere 17,5 milyar liralık destek sağladı - Son Dakika


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