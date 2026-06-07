Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Vurgusu

Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Vurgusu
07.06.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, enerji verimliliğinin uluslararası işbirliği ile artması gerektiğini vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji verimliliğinin küresel iklim ve kalkınma tartışmalarında çok daha merkezi bir konuma yerleşmesi gerektiğini belirterek, "Hiçbir ülke verimlilik potansiyelini tek başına tam anlamıyla hayata geçiremez. Dönüşümün ölçeği, daha güçlü ve daha kapsamlı uluslararası işbirliğini, daha derin bilgi paylaşımını ve daha yenilikçi finansman ile teknoloji ortaklıklarını gerektiriyor." dedi.

Bakan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında düzenlenen "Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu Toplantısı"nın açılışında konuştu.

Dünyanın bir yandan ekonomik büyümeyi ve enerji güvenliğini sağlamaya çalıştığı, diğer yandan da iklim hedeflerine ulaşabilmek için emisyonları azaltmaya çabaladığı bir dönemde bir araya gelindiğini ifade eden Bayraktar, "Kovid-19 salgını, tedarik zinciri aksaklıkları, ticaret savaşları, doğal afetler, Ukrayna'daki savaş ve şimdi de İran'da yaşanan gelişmeler ile petrol ve doğal gaz piyasalarında şimdiye kadar gördüğümüz en büyük arz şokları. Bu karmaşık koşullar altında iki kavram her zamankinden daha kritik bir önem taşıyor: Sıfır atık ve enerji verimliliği." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, sıfır atık ve enerji verimliliğinin aynı vizyonun iki temel sütunu olduğunu belirterek, "Özlerinde, aynı basit ve güçlü ilkeleri paylaşırlar: Atığın önlenmesi ve kaynakların en verimli şekilde kullanılması. Sıfır atık bize şunu söyler: 'Değerli kaynakları çöpe atmayın. Onları geri kazanın ve geri dönüştürün.' Enerji verimliliği ise şunu söyler: 'Enerjiyi israf etmeyin. Onu akıllıca kullanın.' Her ikisi de değeri en üst düzeye çıkarır. Her ikisi de çevreyi korur. Her ikisi de ekonomik dayanıklılığımızı güçlendirir ve her şeyden önemlisi, her ikisi de gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu yansıtır." diye konuştu.

"2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde yatırım öngörüyoruz"

Enerji verimliliğinin en temiz, en hızlı ve en uygun maliyetli kaynak olduğunu, tasarruf edilen her kilovatsaatın üretmek, ithal etmek veya bedelinin ödenmesi gerekmeyen enerji anlamına geldiğini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"2024 yılında, Türkiye'nin 2030 Enerji Verimliliği Stratejisi ile İkinci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı hayata geçirdik. Bu kapsamlı ve iddialı yol haritası çerçevesinde, enerji üretiminden binalara, sanayiden ulaştırma ve tarıma kadar tüm sektörlerde 2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde yatırım öngörüyoruz. Hedeflerimiz iddialı ancak ulaşılabilir olduğuna inanıyoruz: Enerji tüketiminde yüzde 16 azalma sağlamak, bunun sonucunda 100 milyon ton emisyonun önüne geçmek ve ekonomimiz için uzun vadede önemli tasarruflar elde etmek. Sadece 2024 ve 2025 yıllarında enerji verimliliği alanında yaklaşık 7,6 milyar dolarlık yatırımı harekete geçirdik. Bu yatırımlar şimdiden toplamda 4,6 milyon ton petrol eşdeğeri enerji tasarrufu ve 14,3 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağladı. Bu miktar, yaklaşık 30 milyon ağacın yaşamları boyunca absorbe edeceği emisyona eşdeğerdir."

Bayraktar, enerji verimliliğinin önemine dikkati çekerek, "COP31'e doğru ilerlerken, enerji verimliliğinin küresel iklim ve kalkınma tartışmalarında çok daha merkezi bir konuma yerleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü enerji verimliliği yalnızca çevresel bir araç değildir. Aynı zamanda bir enerji güvenliği aracıdır ve hızla değişen küresel ekonomide giderek daha fazla bir rekabetçilik aracına dönüşmektedir." dedi.

Bu potansiyelin ortaya çıkarılması için işbirliğinin önemine de değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Hiçbir ülke verimlilik potansiyelini tek başına tam anlamıyla hayata geçiremez. Dönüşümün ölçeği, daha güçlü ve daha kapsamlı uluslararası işbirliğini, daha derin bilgi paylaşımını ve daha yenilikçi finansman ile teknoloji ortaklıklarını gerektiriyor. Bu nedenle Türkiye, politika tasarımı, düzenleyici çerçeveler, dijitalleşme, ölçme ve doğrulama sistemleri ile sürdürülebilir finansman modelleri gibi alanlarda tüm katılımcı ülkeler ve kurumlarla işbirliğini daha da güçlendirmeye hazır."

Bayraktar, geri dönüştürülen her ürünün, önlenen her ton atığın ve tasarruf edilen her kilovatsaatin daha sürdürülebilir bir geleceğe bir adım daha yaklaştırdığının altını çizerek, "Gezegenimizin kaynakları sınırlı olabilir, ancak yenilik yapma, işbirliği geliştirme ve verimliliği artırma kapasitemiz sınırsızdır. Bugünkü yuvarlak masa toplantısının anlamlı bir diyalog ortamı oluşturacağına ve yeni ortaklıklar ile somut işbirliklerinin önünü açacağına yürekten inanıyorum. Türkiye, sizlerle çalışmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

14:30
Aziz Yıldırım’ın ekibinde yer alan Barış Göktürk’ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi
14:17
Hangi aday önde Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
Hangi aday önde? Bir tarafın pusulaları kapış kapış gidiyor
14:15
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
13:31
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 14:36:17. #7.13#
SON DAKİKA: Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.