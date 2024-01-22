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Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı: Depolama konusunda mekanizma değişikliğine ihtiyaç var - Son Dakika
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Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı: Depolama konusunda mekanizma değişikliğine ihtiyaç var

Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, yenilenebilir enerji sektöründe yerli katkıya daha uzun süreli teşvik verilmesi gerektiğini belirtti. Özkök, ayrıca depolama konusunda mekanizma değişikliğine ihtiyaç olduğunu ve yerli sanayiye destek verilmesi için Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) benzeri bir sistem olabileceğini ifade etti. Özkök, Türkiye'nin 2035-2053 Ulusal Enerji Planı'nın da bu konuda önemli bir rol oynadığını söyledi.

Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı: Depolama konusunda mekanizma değişikliğine ihtiyaç var
22.01.2024 - 15:43,
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Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, "Depolama konusunda mekanizma değişikliğine ihtiyaç olduğu gibi, yerli katkıya daha uzun süreli teşvik verilmeli." dedi.

İstanbul'da bir grup gazeteciyle bir araya gelen Özkök, yenilenebilir enerji alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Sanayicilerin kendi elektriğini üretmek için kapasite beklediğini aktaran Özkök, yüksek seyreden faizlerin yatırımların hızını azalttığını söyledi.

Yatırımcıların yenilenebilir enerjideki girişimlerini hızlandırmak için değişen koşullara uygun finansman imkanlarına erişiminin sağlanması gerektiğine dikkati çeken Özkök, "Depolama konusunda mekanizma değişikliğine ihtiyaç olduğu gibi, yerli katkıya daha uzun süreli teşvik verilmeli." dedi.

Yerli katkının da Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) benzeri bir sisteme tabi olabileceğini ifade eden Özkök, böylece emtia fiyatlarının artışından etkilenen yerli sanayiye destek verilebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Güneş enerjisi sektöründe 2023'te hedefe ulaşıldığını ve bundan sonra da daha iyiye gidilebileceğini vurgulayan Özkök, "Bunun için öncelikle değişen ekonomik koşullara uygun finansman imkanlarına erişiminin sağlanması gerekli. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın her zaman olduğu gibi bu ve benzeri konulara hassasiyet göstermeye devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye'nin 2035-2053 Ulusal Enerji Planı da bunu zorunlu kılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Cem Özkök, İstanbul, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı: Depolama konusunda mekanizma değişikliğine ihtiyaç var - Son Dakika
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