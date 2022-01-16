Enerji zamları! Uzman görüşü: Asıl kıyameti şubat faturalarında göreceğiz

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, KRT TV'de yayınlanan Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında zamları ve enflasyonu değerlendirdi.

"BİZ ASIL KIYAMETİ ŞUBAT AYINDA GELECEK FATURALARDA GÖRECEĞİZ"

Aktaş, "İnsanlar şuna isyan ediyorlar, çok haklı olarak elektrik faturaları çok büyüdü. Doğru düzenlenmiş haliyle bile yani Aralık ayı eski fiyattan, Ocakta tüketilen yeni fiyattan düzenlenmiş haliyle bile çok ciddi bir artış var. Biz asıl kıyameti Şubat ayında gelecek faturalarda göreceğiz. Hepsi yeni fiyattan düzenlenecek" ifadesini kullandı.

"AZ TÜKETEN ÖNCEKİNE GÖRE DAHA YÜKSEK ÖDEYECEK!"

Elektrik faturalarındaki kademeli düzenlemenin benzerinin doğalgaz faturaları için gündeme geldiğini hatırlatan Aktaş, çok tüketen-az tüketen dengesizliğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Elektrik fiyatlarına kademeli bir zam geldi, 'vatandaşın lehine olacak' dendi. Bundan ne anlaşılır az tüketen daha önceki döneme göre daha az ödeyecek diye anlaşılır. Ama buradan şunu anlamamız gerekiyormuş; az tüketen öncekine göre daha yüksek ödeyecek bu sonuç çıktı ortaya. Çünkü aynı şeyi doğalgazda yapmaya çalışıyorlar, yine kademeli bir faturalandırılmaya geçilecek. Türkiye'nin soğuk bölgeleri daha düşük fiyattan ödeyecek. Örneğin İzmir'de oturanlar daha pahalı ödeyecek. Böyle bir aşamalandırma yapılıyor."

"BU YIL TEK HANELİ ENFLASYONU UNUTMAMIZ GEREKİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin enflasyon açıklamasını değerlendiren Alaattin Aktaş, şöyle konuştu:

"Yılbaşındaki zamlar; elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve sigara. Öyle bir hesap yapmışlar bu dört kalemin enflasyona etkisi hesaplandı. Dolayısıyla tüketici fiyatları ocak ayında yüzde 13-15, yıllık yüzde 50-55 olacak. Bakan, 'Ocak ayı pik yapacak' dedi. Bu gerçekten pik mi olacak, hayır daha ötesi var... Hesaplar gösteriyor ki, yaz aylarında altmışın üzerine çıkıyor. Yani bu yıl tek haneli enflasyonu unutmamız gerekiyor. Ayrıca biz buraya neden geldik ki, zaten bir süre önce tek hanedeydik. Bunu da sorgulamamız gerekiyor."