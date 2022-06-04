Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika
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Enerjide acele kamulaştırma kararları

04.06.2022 08:46
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek doğal gaz boru hattı ve enerji iletim hattı projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilecek doğal gaz boru hattı ve enerji iletim hattı projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Milas İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla bu hattın güzergahına isabet eden bazı taşınmazlar ve proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Van 380- Özalp Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV Besni OSB TM İrtibat Hatları Projesi" ve "154 kV (Bursa Sanayi-Görükle) Brş.N.- Mudanya Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahlarına isabet eden taşınmazlar direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca Ankara'da bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Kazan TM- Bağlum TM Enerji İletim Hattını Dr. 24 ve Dr. 24/A Numaralı Direklerine Bağlanan Girdi-Çıktı Enerji İletim Hatları Projesi" kapsamında bazı taşınmazların da direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjide acele kamulaştırma kararları - Son Dakika

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