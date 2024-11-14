Enerjim Sensin Programı'nın Kazananları Açıklandı

Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) koordinatörlüğünde ve İTÜ ARI Teknokent işbirliğinde enerji sektörüne yönelik proje geliştiren girişimleri desteklemeyi amaçlayan Enerjim Sensin Hızlandırma Programının kazananları belli oldu.

Enerji sektöründe inovatif proje geliştiren girişimleri desteklemeyi hedefleyen "Enerjim Sensin Hızlandırma Programı"nda 180 başvuru içerisinden finale kalan 15 girişimci proje sunumlarını gerçekleştirdi. "Gelecek Vadedenler" sahnesinde sunumlarını yapan finalistler arasında başarılı olan ilk 3 girişimciye toplamda 1,5 milyon lira ödül verildi. "Geleceği Şekillendirenler" sahnesinde 1'inci olan girişim ise elektrik dağıtım sektörüne doğrudan katılarak işbirliği imkanına erişti.

Geleceği şekillendirenler sahnesinde elektrik dağıtım sektörüne doğrudan katılım ve işbirliği yapmaya hak kazanan girişimin adı "Buluttan" oldu. Söz konusu proje, sunduğu hava zekası çözümleri ile iş ortaklarının operasyonel ve finansal süreç verimliliğinin artırılmasını, aşırı hava olayları kaynaklı insan ve varlık güvenliği risklerinin azaltılmasını hedefliyor.

Gelecek Vadedenler Sahnesi'nde Elder Özel Ödülü'nü kazanan ilk üç proje arasında birinci olan "Aylara Girişimi" 750 bin lira, ikinci olan "SmartIR Girişimi" 450 bin lira ve üçüncü olan "Torkman Girişimi" 300 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Öte yandan, program kapsamında yer alan 8 girişim, 18-19 Aralık'ta Uniq İstanbul'da düzenlenecek Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği olan Big Bang Startup Challenge'ta 2 milyon liralık Elder Özel Ödülü'nden pay alma şansına da sahip olacak.

Herkese açık ve ücretsiz olan etkinliğe bigbang.itucekirdek.com adresinden kayıt oluşturulabilecek.