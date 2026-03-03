Enerjisa'dan Yatırım ve Büyüme Açıklaması

Yıl sonu finansal sonuçlarını paylaşan Enerjisa Enerji, yıl içinde 23,5 milyar lira yatırım yaparken faaliyet gelirini ise 58,3 milyar lira seviyesine taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Enerji'nin faaliyet geliri geçen yıla göre enflasyonun yüzde 8 üzerinde artışla 58,3 milyar liraya ulaşarak finansal dayanıklılığının ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin temelini oluşturdu. Şirket, 4. uygulama dönemini güçlü operasyonel performansla tamamladı.

Enerjisa Enerji, 2025'te toplam 23,5 milyar lira yatırım gerçekleştirerek, AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ aracılığıyla hizmet verdiği 14 ilde şebeke modernizasyonu, kapasite artışı ve altyapı güçlendirme çalışmalarına ağırlık verdi. Mevcut altyapının genişletilmesi ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarla birlikte, akıllı şebeke uygulamaları, dijitalleşme yatırımları ve arz güvenliğini destekleyen projeler sayesinde şirket, daha verimli, daha dayanıklı ve daha sürdürülebilir bir enerji sisteminin inşasına katkıda bulundu.

Elektrik dağıtımının yanı sıra Perakende ve Müşteri Çözümleri iş kollarında da faaliyetlerini sürdüren Enerjisa Enerji, 2025 başında paylaştığı finansal beklentilerle genel olarak uyumlu performans sergiledi. Perakende tarafında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitlerindeki düzenlemeler ve değişen piyasa koşullarına rağmen önceki yıla kıyasla dengeli sonuçlar elde edildi. Şirket, yeni piyasa dinamiklerine hızlı uyum sağlayarak sürdürülebilir değer yaratmaya odaklandı. Müşteri Çözümleri iş kolunda ise güneş enerjisi kurulu gücü yıl sonunda yüzde 38 artışla 141,6 megavatpike yükseldi. E-mobilite markası Eşarj'ın hizmet kalitesi ve erişilebilirliğe odaklanmasıyla satılan enerji miktarı 43,7 gigavatsaate ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, enerji sektörünün yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir alan olduğunun altını çizerek, "Küresel ölçekte enerji sistemleri dönüşürken, arz güvenliği ve altyapı dayanıklılığı her zamankinden daha kritik hale geliyor. Enerjisa Enerji olarak, Türkiye'nin enerji altyapısının dönüşümünde aktif ve sorumlu bir rol üstleniyoruz. 2025'te gerçekleştirdiğimiz 23,5 milyar liralık yatırım, enerji altyapımızın güçlendirilmesine ve daha verimli, daha dayanıklı bir sistemin inşasına yönelik uzun vadeli kararlılığımızın göstergesidir. " değerlendirmesinde bulundu.

Dağıtım altyapısına yaptıkları yatırımlarla enerji arzının sürekliliğini desteklediklerini ve dönüşüm sürecine katkı sağladıklarını aktaran Pınar, "Başarılı finansallarımız ve sürdürülebilir temettü politikamız doğrultusunda, Baz Alınan Net Kar'ın yüzde 63'üne karşılık gelen hisse başına 5,08 lira temettü dağıtımını Genel Kurul'un onayına sunmayı planlıyoruz. Bu oran, temettü artışının dengeli ve öngörülebilir bir şekilde sürmesini desteklerken ve uzun vadeli yatırım ve finansal sağlamlık açısından gerekli esnekliği de sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Enerjisa Enerji Mali İşler Direktörü (CFO) Philipp Ulbrich ise, 2025 boyunca mali disiplin ve bilanço dayanıklılığına öncelik verdiklerini belirterek, yüksek enflasyon ve faiz ortamında güçlü finansal yapılarını korumaya odaklandıklarını, disiplinli borç yönetimi, öngörülebilir nakit akışı ve en karlı alanlara yönelen sermaye tahsisi sayesinde bilanço esnekliğini sürdürdüklerini kaydetti.

Ulbrich, elektrik dağıtım şebekesine yönelik uzun vadeli yatırımlara dayanan temel iş modelinin sürekliliği için gerekli zemini oluşturan 5. düzenleme dönemi parametrelerine ilişkin netlik sağlandığı bilgisini paylaşarak, "Perakende sektörüne ilişkin mevcut düzenlemelerde, enflasyonun kar marjları üzerindeki etkisinin dengelenemediği gözlemlenmektedir. Bu durum da sektör genelindeki marj baskının devam etmesine neden oluyor. Bu görünürlük doğrultusunda, disiplinli uygulamayı değer artırıcı büyüme ile dengelemeye devam ederken, karlı bir şekilde yatırımları ve kazançları enflasyon beklentilerinin üzerinde artırmayı hedefleyen iddialı 2026 hedefleri belirliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Enerjisa Enerji 2026'ya yönelik olarak faaliyet gelirlerinin 75–80 milyar lira seviyesine, baz alınan net karının ise 11–13 milyar lira aralığına ulaşmasını öngörüyor. Aynı dönemde şirket, 30–35 milyar lira yatırım gerçekleştirmeyi planlarken, bu yatırımlar sayesinde düzenlemeye tabi varlık tabanının 110–120 milyar lira aralığına yükselmesini bekliyor.