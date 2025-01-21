Enerjisa, Deprem Bölgesine 8,7 Milyon Çağrı Yanıtladı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa, Deprem Bölgesine 8,7 Milyon Çağrı Yanıtladı

Enerjisa, Deprem Bölgesine 8,7 Milyon Çağrı Yanıtladı

Enerjisa, 2024'te deprem bölgesinden 8,7 milyon çağrı yanıtlayarak kullanıcı memnuniyetini artırdı.

21.01.2025 10:50
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Enerjisa Dağıtım Şirketleri Çağrı Merkezleri, 2024'te deprem bölgesinden yapılan 8,7 milyon çağrıyı yanıtladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla sürdürülebilir projelerini hayata geçiren Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Ayedaş ve Toroslar EDAŞ, 186 Çağrı Merkezleri ve dijital kanalları aracılığıyla 6 Şubat depremlerinden etkilenenler başta olmak üzere tüm kullanıcılarının memnuniyetini artırıp, talep ve isteklerini en hızlı şekilde karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri geçen yıl çağrı merkezleriyle 11,7 milyon çağrıyı yanıtlarken, Toroslar EDAŞ'ın sorumluluk sahasında depremden doğrudan veya dolaylı etkilenen 6 ilde yanıtlanan çağrı sayısı 8,7 milyon olarak kayda geçti. En fazla çağrının gerçekleştiği il olan Hatay'dan gelen 2,7 milyonu aşkın çağrı 20 saniyelik hedef süre içerisinde cevaplandırıldı.

Dağıtım şirketlerinin geçen yıl yanıtladığı çağrılarda görüşme süresi 2 milyar saniyeyi aştı.

Depremin izleri silinirken, kullanıcı memnuniyeti artıyor

Enerjisa Dağıtım Şirketleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki kullanıcıların memnuniyetini artırmak hedefiyle kesintisiz enerji için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkçe'nin yanı sıra yabancı dillerden gelen çağrıları da cevaplandıran çağrı merkezlerine geçen yıl en çok çağrı yapılan yabancı diller Arapça ve İngilizce oldu. Ayrıca çağrı merkezlerinde çözüme kavuşturulan çağrı konu başlıkları sırasıyla, arıza, genel bilgilendirme ve teknik destek kategorilerinde gerçekleşti.

Kullanıcı memnuniyetini ölçmek için yapılan TEDAŞ Çağrı Merkezi Memnuniyet Puanı araştırmalarına göre Toroslar EDAŞ bir önceki yıla göre 3 puanlık artışla 2024'te 77 memnuniyet puanına ulaştı. Başkent EDAŞ ise puanını 3 artırarak 81 puana yükseltirken, Ayedaş 2023'te 81 olan memnuniyet puanını 2024'te 82 puana taşıdı.

"Müşteri memnuniyetini artırmak için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Oğuzhan Özsürekci, şunları kaydetti:

"Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak depremden etkilenen her müşterimizin talep ve isteklerini karşılamak için seferber olduk. Başta Hatay olmak üzere depremin yol açtığı hasarı yatırımlarımız ve çalışmalarımızla giderirken, bölgedeki elektrik altyapısını da yeniden ayağa kaldırdık. Ulaşılabilirliğimizi en üst seviyeye çıkarmak için yaptığımız çalışmalar sonucunda her kullanıcının dijital uygulamalarımız ve çağrı merkezlerimizden faydalanmasını ve her sorunun kısa sürede çözüme kavuşmasını sağladık. İlk çağrıda çözüm prensibiyle çalışan çağrı merkezlerimiz 2024'te ilk 20 saniyede gelen çağrıların yüzde 99'unu cevaplandırarak önemli bir başarı elde ederken, müşterilerimize verdiğimiz önemi de gözler önüne serdi. Yapay zeka ve Whatsapp-Chatbot gibi projelerimizle yenilikçi yaklaşımlarla sektörümüzün dijital dönüşümüne öncülük ederken, başta deprem bölgesi olmak üzere 14 ildeki 22 milyon müşterilerimizin memnuniyetini de yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa, Deprem Bölgesine 8,7 Milyon Çağrı Yanıtladı - Son Dakika

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