Enerjisa Enerji 2025 Hedeflerini Belirledi

Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, hissedarların ve yönetim kadrosunun katılımı ile gerçekleşti. Toplantıda, 2024 yılına ait operasyonel ve finansal açıdan kaydedilen gelişmeler ile birlikte, sürdürülebilir büyüme kapsamında 2025 yılına yönelik stratejik hedefler ve yatırım planlamaları konuşuldu.

'Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek' vizyonuyla hareket eden Enerjisa Enerji, 24 Mart 2025 tarihinde Sabancı Center'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 2025 yılına önemli bir başlangıç yaptı.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Enerjisa Enerji'nin sürdürülebilir büyüme stratejisi ve dengeli yatırım yaklaşımı sayesinde zorlu ekonomik koşullara rağmen finansal dayanıklılığını koruyarak sektördeki liderliğini pekiştirdiği ifade edildi. Şirketin yalnızca karlılığa odaklanmakla kalmayıp, çevresel sorumluluk bilinciyle hareket eden ve toplumsal fayda oluşturan bir kurum kimliğiyle kamuoyundaki güven ve itibarını artırması da paydaşlar tarafından takdir edildi.

Toplantıda ayrıca, elektrik dağıtım iş kolu kapsamında gerçekleştirilen altyapı yatırımları ve şebeke modernizasyon çalışmalarının ülke ekonomisine ve enerji altyapısına sağladığı katkılar öne çıktı. Bununla birlikte, çevreye duyarlı yaklaşım, yenilenebilir enerji projeleri ve toplumsal sorumluluk alanındaki başarılar da gündeme geldi. Güneş enerjisi kapasitesinin artırılmasıyla Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sunulması, verimlilik odaklı uygulamalarla sektörde örnek oluşturulması ve yenilikçi e-mobilite çözümleriyle çevreci ulaşımın desteklenmesi, şirketin uzun vadeli vizyonunu yansıtan diğer önemli başlıklar arasında yer aldı.

Murat Pınar: "Yarının ihtiyaçlarına karşılık verecek yatırımlarla büyüyoruz"

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, Genel Kurul'daki konuşmasında şunları ifade etti: "Küresel enerji sektöründe yaşanan dönüşüm, değişen talep ve arz dinamikleriyle birlikte yeni iş modellerini zorunlu kılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ortaya koyduğu hedeflerle uyumlu şekilde, biz de sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına da karşılık verecek yatırımlarla büyüyoruz. Dağıtım iş koluna sadece 2024 yılında 13 milyar TL'yi aşan bir yatırım yaparken, şebeke altyapımızı modernize edip dijitalleştirmeyi de ihmal etmiyoruz. Bir yandan da e-mobilite ve müşteri çözümleri alanındaki atılımlarımızla enerji ekosisteminin dönüşümüne öncülük ediyoruz. Sürdürülebilir, verimli ve çevre dostu projelerimizle Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sunmayı sürdürürken, herkes için daha iyi bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz."

Genel Kurul'da 2025 yılı beklentilerini de yatırımcıları ile paylaşan Enerjisa Enerji yönetimi, yatırım harcamalarının 21-24 milyar TL aralığında ve faaliyet gelirlerinin de 52-57 milyar TL seviyesinde gerçekleşeceğini öngördüklerini açıkladı.

Ulbrich: "Türkiye, genç ve dinamik enerji piyasasıyla yatırım açısından güçlü bir potansiyel sunuyor"

2025 ve sonrası için yatırım stratejilerinin daha da genişletilmesi, dağıtım altyapısının modernize edilmesi ve enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam edilmesinin planlandığını belirten Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich, "2024'te hem küresel finansal dalgalanmalar hem de enerji sektöründeki belirsizliklere rağmen, tüm iş kollarımızda hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirdik. Güçlü bilanço yapımız, etkin risk yönetimimiz ve dengeli yatırım politikamız sayesinde bu zorlu dönemde finansal dayanıklılığımızı koruduk. 2024 yılı faaliyet gelirini geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak 2,2 milyar TL yükselterek 41,2 milyar TL'ye ulaştırdık. Özellikle dağıtım iş kolunda gerçekleştirdiğimiz yatırımların somut geri dönüşlerini görmüş olmak, bize stratejik kararlılığımızın doğruluğunu bir kez daha gösterdi. Avrupa'daki benzer piyasalara kıyasla Türkiye, genç ve dinamik enerji piyasasıyla yatırım açısından güçlü bir potansiyel sunuyor. Biz de bu potansiyele uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşıyor, sürdürülebilir projeler ve yenilikçi çözümlerle sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirmek üzere kararlılıkla ilerliyoruz" dedi. - İSTANBUL