Enerjisa Enerji, EBRD ile kredi anlaşması imzaladı

Enerjisa Enerji, elektrik şebeke ve teknoloji yatırımları ile operasyonlarında kullanmak üzere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 7 yıl vadeli 110 milyon dolar karşılığı Türk lirası tutarında, 'kapsayıcı ve yeşil' odaklı yeni kredi anlaşması imzaladı. Şirket bu yatırımlarıyla 21 milyon kişiye sürdürülebilir ve kaliteli enerji sağlama hedefine katkı sağlayacak.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Enerjisa Enerji'ye, altyapı ve şebeke yatırımlarının finansmanı kapsamında 110 milyon dolar karşılığı Türk Lirası tutarında yeni bir kredi desteği sağladı. Enerji şirketi, bu kaynakla şebeke yatırımları ve operasyonlarının dışında; dijitalleşme, akıllı şebeke sistemlerinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu için çalışmalar yapacak. Yapılan açıklamaya göre, enerji şirketi ile EBRD'nin imzaladığı 'Kapsayıcı ve Yeşil' kullanım amaçlı olma özelliğini de taşıyan kredi, Türk Lirası cinsinden 7 yıl vadeli olarak ve Türk Lirası Gecelik Referans Oranı (TLREF) endeksine bağlı olarak kullanılacak.

"EBRD ile iş birliğimiz Türk enerji sistemine yapılan büyük yatırımlar açısından bir başka kilometre taşıdır"

Anlaşmayı değerlendiren Enerjisa Enerji A.Ş. CFO'su Dr. Michael Moser, "EBRD ile birlikte Enerjisa'nın yeşil finansman tarihinde yeni bir sayfa yazdığımız için çok gururluyum. Sürdürülebilirliği yıllardır çok ciddiye alıyoruz ve konuyla ilgili her düzeyde çeşitli aksiyonlar alıyoruz. Yenilenebilir enerjinin temel enerji kaynağı olduğu yeni sürdürülebilir enerji dünyası, ancak enerji altyapısına yapılan büyük kapsamda yatırımlarla mümkündür. Bu bağlamda, EBRD ile 7 yıl vadeli 110 milyon dolar eşdeğeri Türk lirası tutarındaki kredimiz ile birlikte yeni oluşturduğumuz yeşil finansman çerçevemiz, sürdürülebilir enerji çözümleri ve Türk enerji sistemine büyük yatırımları daha da ileriye taşıyabilmemiz için bir başka kilometre taşıdır. EBRD ile olan güven odaklı iş birliğimiz ve Türkiye enerji piyasasına ilişkin gösterdikleri engin anlayışları için çok müteşekkirim" dedi.

"İş birliği ile modern ve verimli elektrik şebekesi ile gençler ve kadınlar için yeni fırsatları destekliyoruz"

EBRD, Energy Eurasia MEA Direktörü Aida Sitdikova şöyle konuştu: "Enerjisa Enerji ile iş birliğimizi genişletmekten ve güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Modern ve verimli elektrik şebekesine yaptığı yatırımları desteklemenin yanı sıra, gençler ve kadınlar için daha büyük kariyer ve eğitim fırsatlarını teşvik etmek için birlikte çalışıyoruz. Enerji şirketinin yeşil finansman çekme konusundaki liderliğini takdir ediyor ve şirketin yeni geliştirdiği yeşil finansman çerçevesinde öngörüldüğü gibi yeşil tahvil ve kredi piyasasına başarıyla girmesini dört gözle bekliyoruz." - İSTANBUL