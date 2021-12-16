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Enerjisa Enerji 'Türkiye İklim Liderleri' arasında yerini aldı - Son Dakika

Enerjisa Enerji 'Türkiye İklim Liderleri' arasında yerini aldı

16.12.2021 12:26
Enerjisa Enerji 'Türkiye İklim Liderleri' arasında yerini aldı

Dünyanın en büyük çevre raporlama platformlarından olan Karbon Saydamlık Projesinin (CDP - Carbon Disclosure Project ) 2021 yılı sonuçlarına göre, Enerjisa Enerji, yer aldığı İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programındaki başarı puanını B seviyesine yükseltti.

Dünyanın en büyük çevre raporlama platformlarından olan Karbon Saydamlık Projesinin (CDP - Carbon Disclosure Project ) 2021 yılı  sonuçlarına göre, Enerjisa Enerji, yer aldığı İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programındaki başarı puanını B seviyesine yükseltti. 2002 yılından bu yana şirketlerin Karbon Saydamlık Beyanında bulunduğu program, şirketlerin yenilenebilir enerji kullanımı, bilime dayalı hedefler, karbon fiyatlandırması ve daha fazlası yoluyla iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçiş için halka açık bir şekilde taahhütte bulunmalarına yardımcı oluyor.

Yüzde 20'si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan, elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği puanını B seviyesine yükseltti. Şirketlerin karbondioksit salınım süreçlerini nasıl yönettiklerini, salınımı azaltmak için neler yaptıklarını ve taşıdıkları karbon kaynaklı piyasa riskini küresel çapta raporlayan bağımsız kuruluş CDP, sürdürülebilir bir gelecek için önemli çalışmalar hayata geçiriyor.

Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programına dahil olan Enerjisa Enerji, 2021 yılında Türkiye'den raporlama yapan 78 şirket içerisinde üst sıralarda yer alarak İklim Değişikliği Programı'nda genel başarı puanını 'B Yönetim Seviyesine' yükselttiğini duyurdu. 2018 yılında İklim Değişikliği ile ilgili verilerini izlemeye, ölçmeye ve analiz etmeye başlayan Enerjisa Enerji, 2020 yılından bu yana CDP İklim Değişikliği, 2021'den beri CDP Su Güvenliği Programı tarafından notlandırılıyor.

YOL HARİTASI: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

2019 yılı Ekim ayında BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı olan, Ocak 2020'de ise ilk kez Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu alarak BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'ne giren Enerjisa Enerji, İşimin Enerjisi çatısı altında da yenilikçi ürünlerle enerji verimliliği, tasarruf, karbon salınımın azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendine rehber ediniyor. Şirket, bu yaklaşımla daha yeşil ve akıllı bir gelecek için sorumluluk alıyor ve yol haritasını sürdürülebilirlik stratejisi üzerinde kurgulamayı amaçlıyor.

DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZUN GÖSTERGESİ

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar konuya ilişkin açıklamasında, "Dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan CDP 2021 İklim Değişikliği Programı'nın açıklanan sonuçlarına göre başarı puanımızı 'B' seviyesine yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Enerjisa Enerji olarak daha yeşil ve akıllı bir gelecek için ortaya koyduğumuz çabalarımızın uluslararası düzeyde değerlendirilerek geçtiğimiz seneye göre üst düzeyde notlanmış olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Karbon Saydamlık Projesi tarafından sektörümüzün ve Türkiye'nin öncüleri arasında değerlendirilmemiz ve B Listesi'nde kendimize yer bulmamızı büyük memnuniyetle karşılıyorum. Programdaki başarılarımızın önümüzdeki dönemde de katlanarak artacağına inanıyorum ve bu başarıda payı olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

bulunan diğer bilgilere göre ileriye dönük açıklamalar içerebilir. Çeşitli bilinen ve bilinmeyen riskler, belirsizlikler ve diğer etmenler, gelecekteki gerçek sonuçlar, mali durum, şirketin gelişim veya performansı ile burada verilen tahminler arasında önemli farklılıklara yol açabilir. Enerjisa ve Enerjisa'nın iştirakleri, kanunun mecbur tuttuğu haller dışında, bu ileriye dönük açıklamaları güncelleme veya gelecekteki olaylara veya gelişmelere uygun hale getirme niyetinde değildir ve böyle bir yükümlüğü de bulunmamaktadır.


Enerjisa Enerji 'Türkiye İklim Liderleri' arasında yerini aldı

Enerjisa, Karbon, Enerji, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Enerjisa Enerji 'Türkiye İklim Liderleri' arasında yerini aldı - Son Dakika Ekonomi


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