Enerjisa'nın 2025 Yılı Yatırım Hedefi Teyit Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa'nın 2025 Yılı Yatırım Hedefi Teyit Edildi

Enerjisa\'nın 2025 Yılı Yatırım Hedefi Teyit Edildi

Enerjisa, 2025 için 21-24 milyar TL yatırım hedefini açıkladı. Faaliyet gelirleri ise 13 milyar TL.

06.05.2025 11:09
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ENERJİSA Enerji'nin 2025 yılı için 21-24 milyar TL aralığında belirlenen yatırım hedefi teyit edildi. Şirket, 2025 yılının ilk çeyreğinde faaliyet gelirlerini enflasyonla uyumlu şekilde 13 milyar TL seviyesinde sürdürdüğünü duyurdu. Enerjisa Enerji, dört ana iş kolunda attığı stratejik adımlarla sektörün dönüşümüne öncülük etmeyi sürdürdü.Elektrik dağıtım iş kolunda; şebeke modernizasyonu, akıllı sayaç uygulamaları ve kalite odaklı yatırımlar ile altyapı güçlendirilirken, artan elektrik talebine yanıt verecek esnek ve dijital altyapılar geliştirilmeye devam edildi.

Enerjisa Enerji'nin 2025 yılı için belirlenen yatırım hedefi 21–24 milyar TL aralığında teyit etti. Şirketin düzenlenmiş varlık tabanının ise yıl sonunda 80–90 milyar TL düzeyine ulaşması bekleniyor. Bu hedef hem enerji arz güvenliğini destekliyor hem de enerji şebekelerinin dijital ve çevik bir yapıya kavuşmasını amaçlıyor.

Perakende satış iş kolunda faaliyet gelirleri hem düzenlemeye tabi hem de serbest piyasa segmentlerinde yaşanan gelişmelerle birlikte geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 66 artışla 1,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Satılan toplam enerji miktarı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine paralel olarak 12,5 TWh seviyesinde seyretti. Şirket dijital hizmetler ve müşteri odaklı çözümlerle farklı kullanıcı segmentlerinde sürdürülebilir enerjiye erişimi sağlamaya devam etti.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine odaklanan uygulamalar sayesinde müşteri çözümleri iş kolu, ilk çeyrekte faaliyet gelirlerini önceki döneme göre 200 milyon TL artırarak 800 milyon TL faaliyet geliri elde etti. Elektrikli araç şarj istasyonları alanında faaliyet gösteren iştiraki Eşarj ise Türkiye genelindeki altyapı yatırımlarını hızlandırarak soket sayısını geçen yıla göre yüzde 34 artırdı.

PINAR: ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN MERKEZİNDE, YATIRIMLARIMIZLA TÜRKİYE'YE HİZMET ETMEYE DEVAM EDİYORUZ

Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, 2025 yılı ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Enerji sektörünün geleceği; güçlü ve modern altyapılar, dijital çözümler ve sürdürülebilir kaynaklarla şekilleniyor. Biz de Enerjisa Enerji olarak hızla gelişen bu dönüşümün merkezinde konumlanıyor, yatırımlarımızla ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Dünya giderek daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Ancak bu artan ihtiyacın yenilenebilir kaynaklarla karşılanması ve bu yaklaşımın önceliklendirilmesi artık kaçınılmaz. Biz de hem altyapı hem de üstyapı yatırımlarımızı bu anlayışla şekillendiriyoruz. Güneş enerjisi kurulu gücümüzü 124 MWp'ye ulaştırmamız ve Eşarj ile elektrikli araç şarj altyapımızı ülke genelinde yaygınlaştırarak soket sayısını %34 artırmamız, bu dönüşüme hizmet eden somut adımlar arasında yer alıyor. Bu adımlar, sadece birer yatırım değil; daha temiz, daha dijital ve daha kapsayıcı bir enerji geleceği için attığımız stratejik hamlelerdir. 'Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek' vizyonumuz doğrultusunda Türkiye'nin enerji dönüşümüne liderlik etmeye ve bunu yaparken de iş kollarımız kadar toplumsal yatırımlar konusunda da yatırımlar yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

ULBRİCH: MAKROEKONOMİK ZORLUKLARA RAĞMEN İSTİKRAR DEVAM EDİYOR

Yatırımları sürdürülebilirlik odağında büyütmenin tercih değil zorunluluk olduğunun altını çizen Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich, "Makroekonomik zorluklara rağmen faaliyet gelirlerimizi reel olarak koruyarak istikrarlı bir performans gösterdik. Baz alınan net karın geçen yıla göre iki kattan fazla artması; maliyet disiplini ile etkin faiz ve borç yönetimiyle desteklenen dayanıklı iş modelimizin gücünü ortaya koyuyor. Dağıtım şebekelerine yönelik yatırımların artırılması, şebeke istikrarının sağlanması ve Türkiye'de enerji dönüşümünün ivmelenmesi açısından temel bir gerekliliktir. Bir sonraki düzenleyici tarife dönemine ilişkin çerçevenin de elektrik şebekesi yatırımlarını teşvik etmeye yönelik olacağını öngörüyoruz. Güçlü bilanço yapımız sayesinde, enflasyon ve faiz oranlarında gerileme yaşanması ve düzenleyici çerçevenin umut vadeden bir görünüm sunması halinde, Enerjisa olarak yatırım seviyemizi daha da yukarı taşımaya hazırız" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa'nın 2025 Yılı Yatırım Hedefi Teyit Edildi - Son Dakika

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