Enerjisa'nın Ev Sahipliğiyle Dönüşüm Konferansı

16.02.2026 11:08
Enerjisa Üretim, WHU CCT konferansına ev sahipliği yaparak küresel dönüşüm gündemini İstanbul'a taşıyacak.

Enerjisa Üretim, iş dünyası ile akademiyi bir araya getiren WHU Campus for Corporate Transformation (CCT) Uluslararası Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası ölçekte iş dünyası, yönetim ve dönüşüm odaklı düşünce üretimi platformlarından olan WHU CCT, ilk kez Türkiye'de Enerjisa Üretim'in ev sahipliğinde 8 Ekim'de düzenlenecek etkinliğiyle küresel dönüşüm gündemini İstanbul'a taşıyacak.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümünde öncü rol üstlenen Enerjisa Üretim, sürdürülebilir büyümeyi yatırım ve kapasite artışının yanı sıra düşünce liderliği, kurumsal sorumluluk ve stratejik iletişim yaklaşımıyla da şekillendiriyor.

Avrupa'dan akademi ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek söz konusu konferans, Türkiye'de düzenlenmesiyle İstanbul'u küresel dönüşüm gündeminin öne çıkan merkezlerinden biri konumuna taşımaya hazırlanıyor.

WHU CCT, itibar yönetimi, liderlik iletişimi, sürdürülebilirlik ve paydaş ilişkileri gibi başlıkları, bugünün karmaşık küresel dinamikleri ışığında ele alıyor. Konferans, "Çok Kutuplu Dünyada Başarıyı Sürdürmek" olarak belirlenen 2026 temasıyla, kurumların kriz dönemlerinde nasıl konumlandığını, nasıl güven inşa ettiğini ve nasıl uzun vadeli değer yarattığını tartışmaya açan küresel bir referans çerçevesi sunuyor.

Katılımcıların, jeopolitik belirsizlikten tedarik zincirlerinin yeniden yapılanmasına, düzenleyici farklılaşmadan teknolojik egemenliğe uzanan başlıkların kurumsal karar alma süreçleri ve değer yaratımı üzerindeki etkilerini değerlendireceği konferans ayrıca, hızla iç içe geçen ekonomik ve jeopolitik dinamikler karşısında kurumların dayanıklılığı artıran yönetişim modellerini ve stratejik önceliklerini nasıl yeniden şekillendirdiğine odaklanacak.

Akademisyen Prof. Dr. Serden Özcan liderliğinde düzenlenen konferansın ana günü, 8 Ekim'de Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin içinde konumlanan "The Seed"de gerçekleştirilecek.

Konferans programı, konuşmacılar ve kayıt bilgilerine "https://corporate-transformation.net/" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

