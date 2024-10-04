Enerjisa'nın OPERA Projesi Ödül Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa'nın OPERA Projesi Ödül Aldı

Enerjisa Enerji'nin OPERA projesi, Gartner 2024 ödülünü kazanarak müşteri deneyimini geliştirdi.

04.10.2024 11:17
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Enerjisa Enerji'nin dijital dönüşüme hızlı adaptasyonunun başarılı bir örneği olan OPERA, 128 proje arasından 1. seçilerek "Gartner 2024 Eye On Innovation Awards for Power & Utilities" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2023'te operasyonel iş süreçlerini güçlü ve verimli hale getirebilmek amacıyla OPERA projesini hayata geçiren Enerjisa Enerji, müşterilerinden gelen başvuruların yarısına eğittiği yapay zeka robotlarıyla cevap vermeyi hedefliyor. OPERA, başvuruların değerlendirme süresini yüzde 90 oranında iyileştiriyor.

Müşteri deneyimini dijital dönüşüm odağında iyileştiren bu proje, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki 128 proje arasından 1. seçilerek Gartner 2024 Eye On Innovation Awards for Power & Utilities ödülüne layık görüldü.

Enerjisa Enerji, 22 milyonu aşkın müşterisine en hızlı ve en iyi deneyimi yaşatabilmek için yapay zekayı operasyonel iş süreçlerine entegre etti.

Geniş müşteri tabanının talep ve şikayetlerinin etkin bir şekilde cevaplanmasıyla zamandan yüzde 90 tasarrufla verimlilik sağlanıyor, yakın gelecekte taleplerin yüzde 50'sinin bu yöntemle yanıtlanabilecek.

Verimlilik sağlandı ve müşteri deneyimi iyileştirildi

Müşteri taleplerinin daha verimli yönetilmesini hedefleyen OPERA projesi, doğal dil işleme, istatistiksel analiz ve makine öğrenimi tekniklerini kullanıyor. Bu sayede başvurular anlamlı kategorilere ayrılırken, değerlendirme süreleri önemli ölçüde azalıyor.

Böylece müşteri taleplerine hızlı bir şekilde cevap verilmesi sağlanıyor.

2023'te hayata geçen OPERA müşteri ve çalışan memnuniyetini ön planda tutarak 5 üzerinden 4,8 müşteri memnuniyeti puanı ile taçlandırıldı.

OPERA projesi, iyileştirilmiş operasyonel süreçler, maliyet avantajı ve geliştirilmiş müşteri deneyimi sunuyor.

Dijital dönüşümle yeniliğe öncülük

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, sektörün lider şirketi olarak dijital dönüşüm konusunda da öncü olmayı misyon edindiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Enerjisa Perakende Satış Şirketleri olarak müşterilerimiz ile hem yüz yüze hem de uzaktan temas ediyor ve faturalarla ilgili talepler yoğunlukta olmak üzere tüm başvuruları aynı titizlikle yönetiyoruz. 10,8 milyon müşterimize kesintisiz hizmet sağlamaya devam ederken, hem müşterilerimiz nezdinde hem de alanında yetkin ekiplerimiz nezdinde zaman yönetimini verimli yapabilmek adına teknolojiyi kullanarak, yapay zekayı iş süreçlerimize entegre etmeye devam ediyoruz. Bu sayede hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmekle kalmayıp, dijital dönüşümü operasyonlarımızın her alanında etkin kılarak bir yeniliğe de öncülük etmiş olduk."

Esentürk, Enerjisa OPERA projesi ile, müşteri deneyimini öncelediklerini ifade ederek, "Gartner'ın global ölçekte kabul gören performans kriterlerine göre değerlendirme yaptığı bu programda 1. seçilmek, OPERA projemizin başarısını, şirketimizin yenilikçi yaklaşımını ve enerji sektöründeki öncülüğümüzü tescillemiş oldu. Enerjisa Enerji olarak daha verimli, hızlı ve müşteri odaklı hizmet sunma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa'nın OPERA Projesi Ödül Aldı - Son Dakika

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