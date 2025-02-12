Enerjisa, Rekor Tahvil İhraç Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa, Rekor Tahvil İhraç Etti

Enerjisa, Rekor Tahvil İhraç Etti

Enerjisa Enerji, 4.8 milyar TL tutarında tahvil ihraç ederek toplam borçlanmasını 35 milyar TL'ye çıkardı.

12.02.2025 12:25
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Enerjisa Enerji, tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihraçlarından birini gerçekleştirdi. Ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON olan ve yüzde 20 hissesi Borsa İstanbul'da işlem gören Enerjisa Enerji, Ak Yatırım aracılığıyla yaptığı 4 milyar 800 milyon TL tutarındaki 730 gün vadeli yeni tahvil ihracı ile tedavüldeki toplam borçlanma aracını 35 milyar liraya taşımış oldu.

Enerjisa Enerji, altyapı ve yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor. Zorlu piyasa koşullarına rağmen yatırımcılarına verdiği taahhütleri yerine getiren ve finansal dayanıklılığını gösteren şirket, güçlü finansal performansı ile en çok tercih edilen halka arz şirketlerden biri olmaya devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, dünyanın lider finansal kuruluşları ile yaptığı anlaşmalar ile kamuoyunun dikkatini çeken şirket, 10 Şubat tarihinde ihraç ettiği 730 gün vadeli, Borsa İstanbul TLREF Endeksi değişimine endeksli tahvil ile reel sektörün en büyük tahvil ihraçlarından birini gerçekleştirdi. Ak Yatırım aracılığıyla yapılan bu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen yüksek talebi de karşılayan Enerjisa Enerji'nin tedavüldeki toplam borçlanma aracı 35 milyar TL'ye ulaşmış oldu. Özellikle dağıtım iş kolundaki faaliyetlerinden kaynaklı gelirleriyle ve altyapı yatırımları ile dikkat çeken şirketin, tahvil ihracı ile elde edeceği borçlanma ile birlikte altyapı yatırımlarına hız kazandıracağı ifade ediliyor.

Yurt içi özel sektör borçlanma araçları piyasasında bugüne kadar reel sektör tarafından gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihracı gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich, "4,8 milyar TL tutarındaki 730 gün vadeli tahvil ihracımıza son derece rekabetçi fiyatlarla gösterilen yoğun ilgi hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa Enerji'ye olan güvenini destekliyor. Türkiye'nin sektöründe lider şirketi olarak, bu ilgiyi aynı zamanda yatırımcılarımızın Türkiye'nin enerji dönüşüm yolculuğuna dair yüksek farkındalık ve inancı şeklinde de yorumluyoruz.

Yatırımcılarımız, finansal performansımızı karmaşık ve zorlu piyasa koşullarında dahi stratejik yatırımlarımız ile başarıya ulaştırdığımızı biliyor. Rekabet gücümüzü ve şirketimizin potansiyelini yansıtan yatırımlarımızı gerçekleştirirken; şeffaflık, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli değer oluşturma taahhüdümüzün de arkasında duruyoruz. Bu tahvil ihracı ile yatırımcılarımız için güvenilir ve sürdürülebilir bir yatırım fırsatı sunarken, enerji sektörü için kritik altyapı yatırımlarına da kaynak sağlamış oluyoruz. Enerjisa Enerji olarak, Türkiye'nin enerji dönüşümünde öncü rol üstlenmeye ve herkes için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa, Rekor Tahvil İhraç Etti - Son Dakika

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