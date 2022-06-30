Enerya, bayram öncesi 60 çalışanını işten çıkardı - Son Dakika
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Enerya, bayram öncesi 60 çalışanını işten çıkardı

30.06.2022 15:37
Enerya, bayram öncesi 60 çalışanını işten çıkardı

Denizli'nin yetkili doğalgaz dağıtımı şirketi olan Enerya, bayram öncesi 60 çalışanını gece yarısı işten çıkararak büyük tepki topladı.

Denizli'nin yetkili doğalgaz dağıtımı şirketi olan Enerya, bayram öncesi 60 çalışanını gece yarısı işten çıkararak büyük tepki topladı.

Denizli'de doğalgaz dağıtım işlemlerinin yüklenicisi olan Enerya, aralarında 187 Doğalgaz Acil Yardım hattında görevli acil müdahale personelinin de bulunduğu 60'a yakın çalışanı işten çıkardı. İşten çıkarıldıklarını gece yarısı öğrenen çalışanlar, yaklaşık 1 ay önce DİSK'e bağlı Enerji-Sen'e üye olduklarını, firma yetkililerin bu durumu öğrendikten sonra mobing uygulamaya başladığını ileri sürdü. Son olarak dün e-devlet ekranlarından sendika üyeliklerinin kontrol edilmesine izin vermeyen çalışanlar, gece yarısı tek taraflı fesih yöntemiyle işten çıkarıldıkları öne sürdü.

Haksız bir şekilde işten çıkarıldıklarını savunan işçiler, 1 Temmuz Cuma günü Denizli Enerya önünde eylem yapacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Ahlatçı Holding bünyesinde yer alan Enerya'dan sendika düşmanlığı. Sendikal çoğunluğu aldığımız ve yetki tespitinde bulunduğumuz Enerya enerji işvereni, sendikal baskı ve işten atmalar ile açıkça işçilerin sendikalı çalışma hakkını gasp etmektedir. Çoğunlukta olduğumuz Yetki tespitinde bulunduğumuz işyerinde işveren 50 üzeri işçi arkadaşımızı hukuksuz bir biçimde 04 kodu ile işten çıkarmıştır. Bizler bu çıkarmaların işçilerin sendikalı çalışma hakkının gaspı olduğunu çok iyi biliyoruz. Ahlatçı Holding ve Enerya enerji işvereni açıkça sendikalı işçiler ile çalışmayacağını ve hatta sendikadan istifa etmeleri için baskı ve mobbing uyguladığını, baskıdan sonuç alamayınca işçilerin telefonlarını ellerinden alarak ve e-devlet şifrelerini baskı ile öğrenip işçileri istifa etmeye ve ettirmeye çalışmıştır. Bu baskılardan sonuç elde edemeyen firma, son çare olarak 50 üzerinde işçi arkadaşımızı işten çıkarmıştır. Buradan işvereni uyarıyoruz sendikalı çalışmak anayasal haktır. Anayasayı çiğneyerek işçilerin sendikalı çalışma hakkını gasp etmekten vazgeçin. Buradan sizleri uyarıyoruz derhal bu hukuksuzluğa son verin atılan işçileri de derhal işe geri alın" denildi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerya, bayram öncesi 60 çalışanını işten çıkardı - Son Dakika

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