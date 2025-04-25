Enflasyon Beklentisinde İyileşme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "12 ay sonrası enflasyon beklentisi hane halkında son 1 yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan geriledi" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda enflasyon beklentilerinde geçen aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer bir iyileşmenin gerçekleştiğini kaydetti. Bakan Şimşek, "12 ay sonrası enflasyon beklentisi hane halkında son bir yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan geriledi. Yurt içi ve küresel son dönem gelişmelerinin ekonomimize yansımalarını sınırlamaya yönelik gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen makroekonomik temellerin yanı sıra sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüş dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA