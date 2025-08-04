Enflasyon Düşüşte, Bakan Şimşek Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon Düşüşte, Bakan Şimşek Açıklamalarda Bulundu

Enflasyon Düşüşte, Bakan Şimşek Açıklamalarda Bulundu
04.08.2025 11:09
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Bakan Şimşek, enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesine indiğini ve yıl sonu tahminlerini paylaştı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek, "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde. Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5'e geriledi. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu 3 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50'nin altına indi. Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Enflasyon Düşüşte, Bakan Şimşek Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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