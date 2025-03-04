Enflasyon Düşüşü Umut Verici

Ekonomi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Şubat ayı enflasyon verileriyle ilgili, "Beklentilerin bir miktar altında gerçekleşen ve son 20 ayın en düşük düzeyine gerileyen enflasyon oranı, önümüzdeki dönemler için umut vericidir. Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şubat ayı TÜFE oranı yüzde 2,27 ile piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05 olarak gerçekleşerek, 2023 yılı Haziran ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, "Beklentilerin bir miktar altında gerçekleşen ve son 20 ayın en düşük düzeyine gerileyen enflasyon oranı, önümüzdeki dönemler için umut vericidir. Enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. Ancak, bu sürecin kalıcı hale gelmesi için mali disiplinin sürdürülmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik destekleyici adımların atılması gerekmektedir" diye konuştu. 2025 yılında belirsizliklerin büyük ölçüde azaldığı, daha öngörülebilir ve istikrarlı bir ekonomik ortamın oluşacağına dair güçlü sinyaller aldıklarını kaydeden Başkan Hacısüleyman, "Şubat ayında aylık enflasyonun beklentilerin altında kalması ve düşüş eğiliminin devam etmesi, hem uygulanan ekonomi politikalarının etkisini hem de iş dünyasının maliyet artışlarına karşı gösterdiği dirençli duruşu ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz dönemde yaşanan yüksek enflasyon, sadece fiyat istikrarını bozmakla kalmayıp, işletmelerin üretim maliyetleri, tedarik zinciri planlaması ve finansmana erişim gibi alanlarda ciddi sıkıntılar yaşamasına neden olmuştur" dedi.

"Şubat ayında en yüksek artış eğitimde yaşandı"

Ana harcama gruplarında bir önceki aya göre en yüksek artışın yüzde 9,92 ile eğitim grubunda gerçekleştiğini dile getiren Başkan Yusuf Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Eğitim grubundaki artış, özel okullar ve eğitim hizmetlerindeki maliyet yükselişinden kaynaklanmıştır. Bunu yüzde 4,58 ile konut ve yüzde 3,17 ile gıda ve alkolsüz içecekler grupları izlemiştir. Yıllık bazda ise en yüksek artışlar sırasıyla yüzde 94,9 ile eğitim, yüzde 70,81 ile konut ve yüzde 45,9 ile lokanta ve otel gruplarında kaydedilmiştir. Özellikle eğitim sektöründeki fiyat artışları, vatandaşların en çok zorlandığı kalemlerden biri haline gelmiştir. Endekste yer alan 143 temel başlıktan 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla 25 temel başlıkta düşüş yaşanırken, 5 temel başlık sabit kalmış ve 113 temel başlıkta artış görülmüştür."

"Faiz indirim ihtimali güçlendi"

Başkan Hacısüleyman, "Geçtiğimiz yıl Mart ayında yüzde 50'ye yükseltilen politika faizi, enflasyon beklentilerindeki iyileşme doğrultusunda Aralık ve Ocak aylarında yapılan iki indirimle yüzde 45 seviyesine çekilmişti. Ancak, Ocak ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle, TCMB Para Politikası toplantısı gerçekleşmemiş ve Şubat ayında faiz oranları sabit tutulmuştu. Bugün açıklanan veriler ise enflasyondaki düşüş eğiliminin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Bu durum, Mart ayındaki Merkez Bankası toplantısında faiz indirimi ihtimalini artırmaktadır " diye konuştu.

"Faiz indirimi avantaj sağlayacak"

Olabilecek bir faiz indiriminin iş dünyasına önemli avantajlar sağlayacağını dile getiren Hacısüleyman, "Olabilecek bir faiz indirimi, finansmana erişim maliyetlerini düşürecek ve reel sektörün krediye erişimini kolaylaştırarak üretimde pozitif bir ivme oluşturacaktır. İş dünyası açısından, imalat sanayisinde yatırımları canlandıracak, maliyet baskılarını hafifletecek ve rekabet gücünü artıracaktır" ifadelerini kullandı. Başkan Hacısüleyman, "İç talepteki dengeli büyümenin korunması, üretimin ve ihracatın desteklenmesi için finansman maliyetlerinin yönetilebilir seviyelerde olması büyük önem taşımaktadır. Enflasyonla mücadelede elde edilen kazanımların sürdürülebilir olması için faiz politikaları, üretim maliyetlerini düşürücü tedbirlerle desteklenmelidir. ATSO olarak, iş dünyamızın önündeki belirsizlikleri azaltmaya, sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sunmaya ve Antalya iş dünyasının sesini duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA