Enflasyon nisan ayında yüzde 3 arttı, yıllık bazda yüzde 37,86 oldu.

Piyasaların merakla beklediği Nisan ayı enflasyon verileri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, enflasyon aylık bazda yüzde 3 arttı, yıllık bazda da 37,86 olarak gerçekleşti.

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 3,24'TÜ

ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,24'tü. Enflasyon beklentileri yüzde 2,75 ile yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24) bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyordu. Bu bakımdan enflasyon oranı hem aylık hem de yıllık beklentilerin altında gerçekleşmiş oldu.

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