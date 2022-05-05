Enflasyon oranı açıklandı: Temmuzda memur emeklisine yüzde 24,71, SSK emeklisine yüzde 31,71 zam geliyor - Son Dakika
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Enflasyon oranı açıklandı: Temmuzda memur emeklisine yüzde 24,71, SSK emeklisine yüzde 31,71 zam geliyor

05.05.2022 11:18
Enflasyon oranı açıklandı: Temmuzda memur emeklisine yüzde 24,71, SSK emeklisine yüzde 31,71 zam geliyor

TÜİK'in açıklamasına göre dört aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Buna göre memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 24,71 enflasyon zammı, SSK emeklilerine de yüzde 31,71 zam imkanı doğdu.

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri için şimdiden zam imkanı doğdu.

TÜFE NİSANDA YÜZDE 7,25 ARTTI

TÜFE nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda yüzde 69,97'ye yükseldi. Dört aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor.

Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 24,71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.

SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 31,71 ZAM

SSK emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31,71'i buldu. Emeklilerin alacağı zam oranı temmuz ayında netleşecek.

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Son Dakika Ekonomi Enflasyon oranı açıklandı: Temmuzda memur emeklisine yüzde 24,71, SSK emeklisine yüzde 31,71 zam geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enflasyon oranı açıklandı: Temmuzda memur emeklisine yüzde 24,71, SSK emeklisine yüzde 31,71 zam geliyor - Son Dakika
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