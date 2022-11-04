Memur ve memur emeklilerine yüzde 11,84, SSK emeklilerine ise yüzde 10,84'lük zam geliyor - Son Dakika
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Memur ve memur emeklilerine yüzde 11,84, SSK emeklilerine ise yüzde 10,84'lük zam geliyor

04.11.2022 00:07

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklinin yılbaşında alacağı zam oranı netleşmeye başladı. Buna göre, memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 11,84 oranında, SSK emeklilerine ise yüzde 10,84'lük zam göründü.

Milyonlarca emekli ve memur yılbaşında alacakları zammı merakla bekliyor. Her iki grubun maaş artışında enflasyon kritik öneme sahip. Memurlar ve memur emeklileri bu rakama göre enflasyon farkı almaya hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar yeni yılda zam alıyor.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 10,84 OLDU

TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 3,54 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 85,51 oldu. Böylece yılın ikinci yarısına ait 4 aylık enflasyon yüzde 10,84 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu rakama göre memur ve memur emeklileri yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına ek olarak en az yüzde 3,84'lük enflasyon farkına hak kazandı. Yeni yılda memurlar yüzde 8 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık rakamlara göre memurun ocak ayı zammı enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 11,84 olacak.

SSK EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyorlar. Emekliler için dört aylık verilere göre şimdiden yüzde 10,84'lük zam imkanı oluştu.

KESİN ORAN 3 OCAK'TA BELLİ OLACAK

Kasım enflasyonu 5 Aralık, Aralık enflasyonu ise 3 Ocak'ta açıklanacak. Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranları bu tarihlerde açıklanan rakamların sonunda belli olacak.

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Son Dakika Ekonomi Memur ve memur emeklilerine yüzde 11,84, SSK emeklilerine ise yüzde 10,84'lük zam geliyor - Son Dakika


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