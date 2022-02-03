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Enflasyon sepeti güncellendi - Son Dakika

Enflasyon sepeti güncellendi

03.02.2022 12:11
Enflasyon sepeti güncellendi

Mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıkarılırken, bu yıl sepete giren yeni ürün olmadı.

Mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıkarılırken, bu yıl sepete giren yeni ürün olmadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi. Sepette 415 madde ve 901 madde çeşidi dikkate alınacak. 2022'de sepete giren yeni ürün olmazken, mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıkarıldı.

Elektrik ücreti, sigara, dizel ve benzinli otomobil, otoban geçiş ücreti, şehirlerarası tren ücreti, cep telefonu görüşme ücreti, sıcak içecekler, dergi ve yurtiçi bir hafta ve daha uzun süreli turlarla otel ücretlerinin enflasyon hesaplamasındaki ağırlıkları değişti. TÜİK, beyaz eşya, elektronik ürünler, giyim, mobilya, sıfır otomobil ve otobüs fiyatları için artık internetten derlenen fiyatları da enflasyon hesaplamasında kullanacak. - İSTANBUL

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Türkiye İstatistik Kurumu, Enflasyon, Otomobil, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Enflasyon sepeti güncellendi - Son Dakika Ekonomi


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