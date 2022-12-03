Enflasyon sonrası patronların açıklaması çalışanları tedirgin edecek: Her 3 iş insanından 2'si işçi çıkarmayı düşünüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Enflasyon sonrası patronların açıklaması çalışanları tedirgin edecek: Her 3 iş insanından 2'si işçi çıkarmayı düşünüyor

03.12.2022 22:02

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, iç pazardaki durgunluk ve enflasyon sebebiyle her üç iş insanından ikisinin işçi çıkartmayı düşündüğünü belirtti.

Çatısı altındaki 30 federasyon ve 300'den fazla dernek üzerinden 50 bini aşkın şirket ile Türkiye'nin gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş en büyük bağımsız iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) tarafından düzenlenen 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi, bugün de devam etti. 2022 yılının muhasebesini yapmak ve gelecek yıla dair öngörülerini paylaşmak için zirvede bir araya geldiklerini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BELİRSİZLİK BÜYÜYOR"

Ekonomik sorunlara değinen Sönmez, "Bugün küresel ekonomi beklenenden daha keskin ve tabana yayılmış bir yavaşlama yaşıyor. Enflasyon birkaç 10 yılda görülenden daha yüksek. Kalıcılaşan yoksulluk, sıkılaşan mali koşullar, Rusya, Ukrayna Savaşı ve salgının devam eden etkileri genel ekonomik görünüm üzerinde ağır bir baskı oluşturuyor. İnsani krizler, göç, iklim krizi gibi gerçekler kasvetli havayı daha da yoğunlaştırıyor. Belirsizlik büyüyor. Ülkemiz bu belirsizlik ortamında bir yandan yapısal sorunlarıyla yüzleşirken bir yandan enflasyon, faiz, kur sarmalı içerisinde cari açıktan, bütçe açığına çok bilinmeyeni bir denklemi çözmeye çalışıyor." dedi.

"HER 3 İŞ İNSANINDAN 2'Sİ İŞÇİ ÇIKARTMAYI DÜŞÜNÜYOR"

İş dünyasının yüzde 80'inin enflasyonu öncelikli sorun olarak gördüğünü belirten Sönmez, "İş dünyasının yüzde 90'ı finansmana erişimde sorun yaşadığını, yüzde 77 kadarı da karar verici ve düzenleyici kurumlar tarafından açıklanan regülasyonları kafa karışıklığı yarattığını ifade ediyor. Girdi maliyetleri özellikle de bildiğiniz gibi enerji maliyetleri durmadan artıyor. Avrupa'daki resesyon ve iç pazardaki durgunluktan endişe eden her 3 iş insanından 2'si işçi çıkartmayı düşünüyor." ifadelerini kullandı.

"NEDEN KADERE RAZI OLALIM"

Sönmez sözlerine şöyle devam etti: "Bolluğun, bereketin fışkırdığı, çalışkan ve eğitimli insan gücünün sıfırdan devasa işletmeler ortaya çıkardığı bu coğrafyada neden kadere razı olalım. İnanıyorum ki içinden geçtiğimiz teknolojik sıçrama döneminin sunduğu fırsatları değerlendirerek, yıllardır dile getirdiğimiz katma değerli üretim ve yüksek katma değerli ihracat eşiğini aşabiliriz. Yüksek teknoloji kullanımı sayesinde KOBİ'lerimizin ve ülkemizin verimliliğini arttırabiliriz. Karadeniz'de bugüne dek hep petrol aradı. Burası neden bir rüzgar enerji üssü olmasın? Biz bunların hepsini başarabiliriz. Bu yılı yüzde 5 ve üzerinde Büyüme rakamıyla kapatacak olsak da 2023 ve sonrasında da sürdürülebilir büyüme için bu oranı kalıcı hale getirmemiz çok önemli.

"ENFLASYON ÜCRET SARMALARINA DA GİRMİŞ GÖRÜNÜYORUZ"

Enflasyon kur ve faiz ekonomide dikkatle takip edilmesi gereken alanların başında geliyor. Bununla birlikte enflasyon ücret sarmalına da girmiş görünüyoruz. Asgari ücret konusunun bireylerin onurlu yaşam hakkı bağlamında ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesini her platformda dile getirdik. Ancak enflasyon sorununu çözmeden yapılacak asgari ücret zammı çalışanların refah ve alım gücünü arttırmayacaktır. Bununla birlikte TÜRKONFED olarak bölgesel asgari ücret uygulamasını son derece önemli görüyoruz."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500

Süleyman Sönmez, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon sonrası patronların açıklaması çalışanları tedirgin edecek: Her 3 iş insanından 2'si işçi çıkarmayı düşünüyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:53 Özgür Demirtaş'tan "Şakkadanak" Necmettin Batıral'in paylaşımına sert tepki: Ayakkabısının bağcığı olamazsınız
23:47 Ağrı'da gerekli şartları yerine getirmeyen zincir marketin 5 şubesi mühürlendi
23:22 Avustralya filelerini sarsan Lionel Messi, Dünya Kupası kariyer istatistiklerinde ilkini yaşadı
23:22 ORC Araştırma'nın Z kuşağıyla yaptığı ankete göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na yüzde 15,1 fark attı
22:17 ABD'de siyahi kadının adı yerine "maymun" yazan kahve zinciri, özür dileyip bedava içecek ve sandviç vermeyi teklif etti
21:55 Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un penaltı tarzı, kaleci Reina'yı şaşkınlığa uğrattı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
21:49 Yeni bir ittifak daha kuruluyor! Zafer Partisi, Memleket Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi çalışmalarda sona geldi
21:11 Fenerbahçe, hazırlık maçında Vallecano'dan sonra bir başka İspanyol ekibi Villarreal'i de devirdi
18:17 Aksaray'da kendisinden ayrılan 15 yaşındaki nişanlısı Melike'yi öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Nişanlımı başkasına yar etmem
17:35 Samsun'un Bafra ilçesinde çalınan otomobil, bir gün sonra aynı yerde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2022 00:05:59. #1.13#
SON DAKİKA: Enflasyon sonrası patronların açıklaması çalışanları tedirgin edecek: Her 3 iş insanından 2'si işçi çıkarmayı düşünüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement