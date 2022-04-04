TÜİK'e göre mart ayında enflasyon yüzde 5,46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 oldu - Son Dakika
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TÜİK'e göre mart ayında enflasyon yüzde 5,46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 oldu

04.04.2022 10:09

Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) martta tüketici fiyatlarının yüzde 11,93 arttığını, 12 aylık artış oranınsa yüzde 142,68'i bulduğunu kaydetmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ise, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14'e yükseldi.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 3 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,73 ile eğitim, %26,95 ile giyim ve ayakkabı ve %34,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %99,12 ile ulaştırma, %70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %69,26 ile ev eşyası oldu.

Son Dakika: Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14 oldu

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 3 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar %1,78 ile giyim ve ayakkabı, %1,84 ile konut ve %2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,29 ile ulaştırma, %6,55 ile eğitim, %6,04 ile lokanta ve oteller oldu. Mart 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 69 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 27 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 313 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Son Dakika: Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14 oldu

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %51,34 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %4,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,34 ve on iki aylık ortalamalara göre %27,48 artış gerçekleşti.

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Tüketici fiyat endeksi, Aralık, Mart, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK'e göre mart ayında enflasyon yüzde 5,46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜİK'e göre mart ayında enflasyon yüzde 5,46 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 oldu - Son Dakika
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