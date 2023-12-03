Enflasyon üzerinden tek tek hesaplandı! İşte asgari ücrette zam senaryoları

Aralık ayına girilmesiyle milyonları asgari ücret zammı heyecanı sardı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek olan komisyon ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek. Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. İşte enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre asgari ücrette zam senaryoları...
Asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacak. Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bu yönde.
Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." ifadelerini kullanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamayla tek zam yapılacağını belirterek, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" dedi.
Asgari ücrete tek zam yapılacağını belirten hükümet, işçiyi de enflasyona ezdirmeyeceğini her fırsatta dile getiriyor. Pazarlık masasında 6 aylık enflasyon rakamları kritik bir öneme sahip. Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, CNN Türk ekranlarında enflasyon üzerinden yaptığı hesaplama ile asgari ücrette zam senaryolarını anlattı. Yılmaz şöyle konuştu:
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