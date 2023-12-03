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Enflasyon üzerinden tek tek hesaplandı! İşte asgari ücrette zam senaryoları - Son Dakika

Enflasyon üzerinden tek tek hesaplandı! İşte asgari ücrette zam senaryoları

Asgari ücret pazarlığı için geri sayım başladı. Bu yıl maaşlara 1 kez zam yapılacağını belirten hükümet, işçiyi enflasyona ezdirmeyeceğini de her fırsatta vurguluyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, enflasyon üzerinden yaptığı hesaplama ile asgari ücrette zam senaryolarını anlattı. Zam oranının yüzde 35 ile 50 arasında değişebileceğini belirten Yılmaz, maaşların da 15.422 ila 17.103 lira arasında bir rakam olabileceğini söyledi. İşte asgari ücretteki zam senaryoları...

03.12.2023 - 11:31,  Güncelleme: 11:59
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Aralık ayına girilmesiyle milyonları asgari ücret zammı heyecanı sardı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek olan komisyon ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek. Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. İşte enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre asgari ücrette zam senaryoları...

BU YIL TEK ZAM OLACAK

Asgari ücrete bu yıl tek zam yapılacak. Hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları bu yönde.

Bakan Işıkhan, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamayla tek zam yapılacağını belirterek, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" dedi.

6 AYLIK ENFLSYON BEKLENTİSİ YÜZDE 37.76

Asgari ücrete tek zam yapılacağını belirten hükümet, işçiyi de enflasyona ezdirmeyeceğini her fırsatta dile getiriyor. Pazarlık masasında 6 aylık enflasyon rakamları kritik bir öneme sahip. Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde.

ASGARİ ÜCRETTE ZAM SENARYOLARI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, CNN Türk ekranlarında enflasyon üzerinden yaptığı hesaplama ile asgari ücrette zam senaryolarını anlattı. Yılmaz şöyle konuştu:

  • "Eğer yıl sonu enflasyon yüzde 62 olursa, son 6 ayda yüzde 35.26'lık zamla asgari ücret 11 bin 402 TL'den 15 bin 422 liraya,
  • Yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olursa, yüzde 37.77'lik zamla 15 bin 708 liraya,
  • Yıl sonu enflasyonu yüzde 68 olursa yüzde 40.26'lık zamla 15 bin 992 liraya çıkmış olacak.

YÜZDE 10'LUK REFAH PAYI BEKLENTİSİ

  • Geçmiş dönemlerde baktığımızda buna bir refah payı eklentisi de oluyordu. Burada yüzde 40'a 10'luk bir refah payı artışı ile zam yüzde 50'yi görmüş olacaktır. O zaman da 17 bin 103 TL olması mümkün gözüküyor."

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SON DAKİKA: Enflasyon üzerinden tek tek hesaplandı! İşte asgari ücrette zam senaryoları - Son Dakika
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