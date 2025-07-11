Enflasyonda İyileşme Beklentisi - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyonda İyileşme Beklentisi

11.07.2025 10:58
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İTO Başkanı Avdagiç, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına ineceğini öngördü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyonda gelinen noktayı memnuniyet verici kabul ettiklerini belirterek, "Teyakkuzda olmayı ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyoruz. Aylık enflasyonun alt bileşenlerine baktığımızda, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına inerek Merkez Bankası'nın tahmin aralığında kalacağına inanıyoruz." dedi.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Şekib Avdagiç, Oda'nın temmuz ayı Meclis toplantısında iş dünyasının gündemine ilişkin görüşlerini açıkladı.

Avdagiç, enflasyonla mücadele ve finansal istikrarın tesisi amacıyla uygulanan ekonomi politikalarında, 2 yılın geride bırakıldığını hatırlatarak, "Bu 2 yıl içeride ve dışarıda olağanüstü gelişmeler eşliğinde geçti. Tüm bu küresel ve bölgesel sıkıntılara rağmen enflasyonda belirgin ve hedeflenen bir iyileşme devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Enflasyonda gelinen noktayı memnuniyet verici kabul ettiklerini aktaran Avdagiç, şunları ifade etti:

"Teyakkuzda olmayı ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyoruz. Aylık enflasyonun alt bileşenlerine baktığımızda, enflasyonun yıl sonunda yüzde 30'un altına inerek Merkez Bankası'nın tahmin aralığında kalacağına inanıyoruz. Piyasa aktörleri ile mal ve hizmet üreticilerinin de fiyatlama davranışlarını ve hesaplamalarını bu seviyeleri dikkate alarak yapmalarında büyük yarar bulunuyor."

Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli rakamlara çekilmesini önemsediklerini vurgulayan Avdagiç, böylece hem üretici hem tüketici kesiminde büyük bir rahatlama meydana geleceğini ve finansal istikrarın yeniden tesisi yolunda önemli bir sonuç oluşturacağını belirtti.

"Ekonomik aktivitede yeniden olumlu bir sürece girilecek olmasını heyecanla bekliyoruz"

Şekib Avdagiç, fiyat istikrarının, kalıcı refahın olmazsa olmaz koşulu olduğu gerçeğinden hareketle, tüm kesimlerin bu sürece daha güçlü şekilde destek vermesinin önemine işaret etti.

Avdagiç, temmuz ayı ile birlikte Türkiye ekonomisinde yeniden bir dengelenme sürecine girilmesini öngördüklerini belirterek, "Açıkçası, ekonomik aktivitede yeniden olumlu bir sürece girilecek olmasını heyecanla bekliyoruz. Faizde indirim döngüsüne girilmesi, reel kesimin ve özellikle KOBİ'lerin 2 yıldan bu yana yaşadığı finansmana erişim sorununun hafifletilmesi ve üretim-istihdam-ihracat sacayağında yeniden ivmelenmenin kapısını da aralayacaktır." açıklamasını yaptı.

"Doların rezerv para tahtı sorgulanıyor"

Uluslararası piyasalara da vurgu yapan Şekib Avdagiç, doların rezerv para tahtının sorgulandığını söyledi.

ABD'nin yakın müttefiki Suudi Arabistan'ın bile petrolünü fiyatlandırma modeline Yuan cinsinden vadeli işlem sözleşmeleri eklemeyi düşündüğünü hatırlatan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Doların rezerv para tahtı sallanıyor mu? Dünyanın hala birincil rezerv para birimi ve uluslararası ödeme aracı niteliğini sürdürmesine karşın, son dönemde ortaya çıkan jeopolitik ve jeostratejik değişimler nedeniyle ABD dolarının hegemonyası artık açıktan sorgulanıyor. Dolarizasyondan kurtulma, yatırımcılar, şirketler ve ülkeler arasında giderek daha fazla öne çıkan bir tartışma konusu haline gelmiş durumda."

Avdagiç, doların rezerv para niteliğinin aşınmasının kimi potansiyel fırsatlara da kapı aralayabileceğini, gelişmekte olan ülkelerin kendi para birimlerini veya bölgesel çözümleri kullanmasının bu ülkelerin ABD politikalarına bağımlılığını azaltabileceğini, ayrıca finansman koşullarında da avantaj sağlayabileceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Şekib Avdagiç, Politika, Ekonomi, Finans, İto, İto, Son Dakika

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