Eni, İsrail'in Gaz Konsorsiyumundan Çekildi
Eni, İsrail'in Gaz Konsorsiyumundan Çekildi

27.03.2026 00:04
İtalyan enerji firması Eni, İsrail'in Filistin sularındaki gaz arama konsorsiyumundan ayrıldı.

İtalyan enerji firması Eni'nin, İsrail'in yasa dışı şekilde belirlediği, Akdeniz'in Filistin sularında kalan kısmındaki doğal gaz arama konsorsiyumundan çekildiği belirtildi.

İtalya ve İsrail basınında çıkan haberlerde, Eni'nin, Ratio Energies ve Dana Petroleum firmalarıyla oluşturduğu, İsrail'in "G Blok" olarak belirlediği bölgede doğal gaz arama projesini yürütecek konsorsiyumdan ayrıldığı ifade edildi.

Eni'nin konsorsiyumdan çıkma kararı aldığını, İtalyan enerji haberleri ajansı "Staffetta Quotidiano" ile "Altreconomia" haber sitesine doğruladığı bildirildi.

Altreconomia internet sitesinin haberinde de İtalyan firmasının bu çekilme kararını, Tel Aviv'deki Enerji Bakanlığına "sessizce" ilettiği vurgulandı.

Haberde, İsrail'in yasa dışı şekilde "G Blok" olarak andığı bölgenin yüzde 62'lik kısmının Filistin ekonomik bölgesinde bulunması sebebiyle buradaki doğal gaz arama faaliyetlerinin kamuoyunda tartışma konusu olduğu kaydedildi.

İsrail merkezli Ratio Energies firmasının da Eni'nin konsorsiyumdan çekilme kararını doğruladığı ve İtalyan firmasının geri çekilme nedeniyle ödemek zorunda kalabileceği olası tazminatı değerlendirdiği aktarıldı.

Kaynak: AA

İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

00:45
4-3’lük muhteşem maç A Milli Takımımızın finaldeki rakibi belli oldu
4-3'lük muhteşem maç! A Milli Takımımızın finaldeki rakibi belli oldu
00:27
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
23:46
Rumenlerden provokasyon Montella’ya basın toplantısında saygısız soru
Rumenlerden provokasyon! Montella'ya basın toplantısında saygısız soru
23:29
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
