Enkaz kentin bereketli topraklarında yetişen çilek, tarlada 100 TL'den alıcı buluyor
Çilek üreticisi Muharrem Peköz:
"Başarılı bir şekilde geliştirdik; bir dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm derken 5-6 dönüme kadar çıktık"
HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın bereketli topraklarında çilek hasadı başladı. Çilek, tarlada 100 TL'den alıcı buluyor.
Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'ın bereketli topraklarında birçok ürün yetişiyor. Bölgeye has lezzetlerden olan çilekte de hasat başladı. Dörtyol ilçesinde 6 dönüm arazisinde çilek yetiştiren Muharrem Peköz de bereketli hasada başladı. Peköz'ün yetiştirdiği çileğin kilosu tarladan 100 TL'den alıcı buluyor.
"Başarılı bir şekilde geliştirdik; bir dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm derken 5-6 dönüme kadar çıktık"
Çilek üretiminin zevkli olduğuna ve en büyük destekçisinin eşi olduğuna değinen 50 yaşındaki Muharrem Peköz, "Dörtyol'da çilek üreticisiyim, yani ilk çilek üreticiliğini ben yapıyorum. 8 yıldan beri çilek üretiyorum, daha önce çilek üreten olmadığı için ilk ben oldum. Tarım müdürümüzün sayesinde çilek üretimine başladık. Burada en büyük yardımcı benim eşim, bana çok büyük destek olduğu için çilek üretiminde başarı sağladık. Başarılı bir şekilde bir dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm derken 5-6 dönüme kadar çıktık. Şu an önümüzdeki periyotta zaten 15 dönüm kadar yapmayı düşünüyoruz. İşçiliği çok güzel bir iş, işini sevdikten sonra çilek üretimi güzel bir iş. Mart'ta ilk hafta başlıyoruz, Temmuz'un 15'ine kadar hasat yapıyoruz. Hal olmadığı için manavlara çalıştığımız için pek fazla bir ödenek para kaybımız olmadığı için daha kolay oluyor. Komisyonumuz yoktur bizim. 80 TL ile 100 TL arasındaki fiyatlarda gidiyor. Sezon başladıktan sonra günlük belirli oranda buraya müşterimiz geliyor" dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Enkaz kentin bereketli topraklarında yetişen çilek, tarlada 100 TL'den alıcı buluyor - Son Dakika
Samsun'da 2023 ve 2024 yıllarında tüketici hakem heyetlerine yapılan şikayetlerde ilk sırayı 'ayıplı mal ve hizmetler' aldı. Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların sayısını ve sonuçlarını açıkladı. Turpçu, vatandaşların 104 bin TL'ye kadar olan uyuşmazlıkların çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvurabileceğini belirtti.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kocaeli'de gerçekleştirdiği 2 ayrı operasyonda yaklaşık 90 milyon TL değerinde kaçak oto parçası ele geçirdi. Ayrıca, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yılın ilk çeyreğinde yakalanan kaçak altın değerinin 700 milyon TL'yi bulduğu açıklandı.
Seferihisar Belediyesi, sulama sezonunun başlaması ile mandalina ve zeytin üreticilerinin sayaç kartlarına 1000 liralık tarımsal sulama suyu yüklemesi yapacak. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, 'Her koşulda çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız' dedi.
Düzce'nin Konaklar köyünde yaşayan Figen ve Kadir Ayyıldız çifti, devlet desteğiyle aldıkları 2 koyunla başladıkları besicilikte çiftlik sahibi oldu. 11 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının 'Genç Çiftçi' projesine başvuran çift, aldıkları desteklerle hayvan sayısını 200'e çıkardı. Çift, çiftlik hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.
Küresel pay piyasaları, merkez bankaları haftasını rekorlarla tamamlarken, gelecek hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında olacak.
Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 3,20 değer kazanarak 9.111,50 puandan tamamlandı. Yapı ve Kredi Bankası hisseleri en fazla prim yapan hisseler arasında yer aldı. Altın fiyatları da yükseldi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kapalı pazar yerindeki yer tahsislerinde yaşanan adaletsizliği çözmek için önemli bir karar aldı. Kapalı Pazar yerindeki yönetim bakımından oluşturulan adaletsiz durum ortadan kalkıncaya tahsisli alanların ihaleye çıkmayacağının müjdesini verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?