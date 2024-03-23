Enkaz kentin bereketli topraklarında yetişen çilek, tarlada 100 TL'den alıcı buluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Enkaz kentin bereketli topraklarında yetişen çilek, tarlada 100 TL'den alıcı buluyor

Depremin vurduğu Hatay'ın bereketli topraklarında çilek hasadı başladı. Çilek, tarlada 100 TL'den alıcı buluyor. Çilek üreticisi Muharrem Peköz, başarılı bir şekilde çilek üretimini geliştirdiklerini ve 5-6 dönüme kadar çıktıklarını belirtti. Çilek üretimi zevkli bir iş olduğunu ve eşinin en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Peköz, gelecek dönemde 15 dönüm çilek üretmeyi planladıklarını ifade etti. Çileklerin kilosu 80 TL ile 100 TL arasında değişiyor ve sezon başladıktan sonra müşterilerin tarlaya gelerek alışveriş yaptığı belirtildi.

23.03.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
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Enkaz kentin bereketli topraklarında yetişen çilek, tarlada 100 TL'den alıcı buluyor

Çilek üreticisi Muharrem Peköz:

"Başarılı bir şekilde geliştirdik; bir dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm derken 5-6 dönüme kadar çıktık"

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın bereketli topraklarında çilek hasadı başladı. Çilek, tarlada 100 TL'den alıcı buluyor.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'ın bereketli topraklarında birçok ürün yetişiyor. Bölgeye has lezzetlerden olan çilekte de hasat başladı. Dörtyol ilçesinde 6 dönüm arazisinde çilek yetiştiren Muharrem Peköz de bereketli hasada başladı. Peköz'ün yetiştirdiği çileğin kilosu tarladan 100 TL'den alıcı buluyor.

"Başarılı bir şekilde geliştirdik; bir dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm derken 5-6 dönüme kadar çıktık"

Çilek üretiminin zevkli olduğuna ve en büyük destekçisinin eşi olduğuna değinen 50 yaşındaki Muharrem Peköz, "Dörtyol'da çilek üreticisiyim, yani ilk çilek üreticiliğini ben yapıyorum. 8 yıldan beri çilek üretiyorum, daha önce çilek üreten olmadığı için ilk ben oldum. Tarım müdürümüzün sayesinde çilek üretimine başladık. Burada en büyük yardımcı benim eşim, bana çok büyük destek olduğu için çilek üretiminde başarı sağladık. Başarılı bir şekilde bir dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm derken 5-6 dönüme kadar çıktık. Şu an önümüzdeki periyotta zaten 15 dönüm kadar yapmayı düşünüyoruz. İşçiliği çok güzel bir iş, işini sevdikten sonra çilek üretimi güzel bir iş. Mart'ta ilk hafta başlıyoruz, Temmuz'un 15'ine kadar hasat yapıyoruz. Hal olmadığı için manavlara çalıştığımız için pek fazla bir ödenek para kaybımız olmadığı için daha kolay oluyor. Komisyonumuz yoktur bizim. 80 TL ile 100 TL arasındaki fiyatlarda gidiyor. Sezon başladıktan sonra günlük belirli oranda buraya müşterimiz geliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Hatay, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enkaz kentin bereketli topraklarında yetişen çilek, tarlada 100 TL'den alıcı buluyor - Son Dakika

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