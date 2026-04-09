Enpara Bank'tan Sürdürülebilirlik Adımı - Son Dakika
Enpara Bank'tan Sürdürülebilirlik Adımı

Enpara Bank'tan Sürdürülebilirlik Adımı
09.04.2026 11:57
Enpara Bank, UN Global Compact'e imza atarak sürdürülebilirlik taahhüdünü uluslararası ölçeğe taşıdı.

Enpara Bank, "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi"ne (UN Global Compact) imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Enpara Bank, Birleşmiş Milletler'in küresel sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact'e imza atarak, insan hakları, çevre, çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadeleyi kapsayan 10 evrensel ilkeye bağlılığını uluslararası ölçeğe taşıdı.

Şirket, "yüzde 100 kağıtsız bankacılık" vizyonu ve karbon nötr operasyonlarıyla çevresel ayak izini yönetmeye devam ediyor.

Toplumsal faydayı önceliklendiren şirket, ayrıca müşterileri adına desteklediği sosyal sorumluluk projeleri ve bağış süreçlerini dijitalleştiren "Kalpten Transfer" platformuyla finansal hizmetleri somut bir sosyal fayda aracına dönüştürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enpara Bank Marka Yönetimi, İş Birlikleri ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ayşegül Sınar, 165'ten fazla ülkede 25 bini aşkın şirket ve paydaşın yer aldığı UN Global Compact'in sunduğu deneyim paylaşımı, işbirliği ve iyi uygulama örneklerinin, şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını daha da ileriye taşıyacağına inandıklarını belirtti.

Sınar, söz konusu katılımın, sürdürülebilirlik yaklaşımlarının kurumsal yapısına daha güçlü şekilde entegre edilmesine katkı sağlayacağını düşündüklerini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri Enpara'nın kuruluşundan bu yana sahiplendiği ilkeler. UN Global Compact'e katılımımız kapsamında yapacağımız çalışmalarla uluslararası standartlara uyumlu uygulamalarımızı güçlendirmeyi ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Ekonomi, Finans, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enpara Bank'tan Sürdürülebilirlik Adımı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
