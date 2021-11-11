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Entegre alüminyum tesisi Eti Alüminyum'a büyük ödül - Son Dakika

Entegre alüminyum tesisi Eti Alüminyum'a büyük ödül

11.11.2021 11:31
Entegre alüminyum tesisi Eti Alüminyum'a büyük ödül

Eti Alüminyum, 'Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi' ödül töreninde 'Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol' alanında en başarılı şirketler arasında gösterilerek ödüle layık görüldü.

Eti Alüminyum, 'Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi Projesi' ödül töreninde 'Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol' alanında en başarılı şirketler arasında gösterilerek ödüle layık görüldü.

Cengiz Holding'in iştiraki Eti Alüminyum, Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) alanında çok önemli bir ödülün sahibi oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi tarafından 2018 yılından beri düzenlenen "Metal Üretim ve İşleme" tesisleri (EKÖK Metal) değerlendirmesinde Eti Alüminyum, en başarılı şirketler arasında yer aldı.

Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, tesisin 2005 yılında Cengiz Holding ailesine katılmasının ardından toplam 600 milyon dolarlık yatırım yapıldığını, öncelikle çevreye etkisine odaklandıkları tesisin neredeyse her bölümünü yenilediklerini dile getirdi. Bu ödülden büyük gurur duyduklarını ifade eden Arkan, "Bu süreçte tesisin gaz salımını azaltabilmek için 15 milyon dolarlık ek yatırım yaptık. Bu sayede Avrupa Birliği normlarında belirtilenden yüzde 50 daha düşük gaz salımı seviyesine ulaştık. Yine 5 milyon dolarlık yatırımla; tesisimizde üretim süreçlerinin dönüşümünü gerçekleştirdik ve daha önce üretimde kullanılan kükürt ve fueloil yerine doğal gaz kullanmaya başladık. Bu nedenle de bu ödül bizim için büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Eti Alüminyum'un 2020 sonunda 'Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandığını da anımsatan Arkan, 10 ayda 80 ton atığı geri kazandırarak 2,5 tondan fazla sera gazı salımının önüne geçtiklerini söyledi. 12 milyon metrekarelik alanda, yıllık 80 bin tonluk alüminyum üretimiyle sektörün öncü şirketi olarak sorumluluklarının farkında olduklarının altını çizen Arkan, şöyle devam etti: "Sıfır atık yönetimi, kurumsal kimliğimizin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu konuda gösterdikleri hassasiyet nedeniyle çalışma arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde de üretimimizi en verimli şekilde sürdürürken geri dönüşüm, geri kazanım, atıkların bertarafı konularında sürdürülebilir bir politika izleyerek, entegre kirlilik önleme konusunda başarımızı sürdüreceğiz."

EKÖK nedir ?

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir konu. Çevrenin bir bütün olarak korunması amacıyla, sanayi tesislerinden kaynaklanan emisyonları ve atık oluşumunu azaltmak için mevcut en iyi tekniklere dayalı entegre kirlilik önleme yaklaşımının benimsendiği EKÖK kapsamında ulusal bütçeli ve AB kaynaklı sektörel projeler yürütülüyor. - İSTANBUL

Entegre alüminyum tesisi Eti Alüminyum'a büyük ödül

Eti Alüminyum, Karabük, Yatırım, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Entegre alüminyum tesisi Eti Alüminyum'a büyük ödül - Son Dakika Ekonomi


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