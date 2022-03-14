Enuygun, ruha iyi gelecek seyahat trendlerini açıkladı - Son Dakika

Enuygun, hem dinlenmek hem de günlük koşuşturma içerisinde ihtiyaç duyulan enerjiyi yeniden depolamak isteyenler için ruha iyi gelen seyahat trendlerini derledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, lüks kampçılık deneyimi Glamping son yılların yükselen seyahat trendlerinden biri olarak öne çıkıyor. Seyahatseverlere lüks bir kampçılık deneyimi vadeden Glamping, doğanın kalbinde bir bungalovda ya da tiny house'ta hem doğayla baş başa hem de konforlu bir dinlenme imkanı sunuyor.

Alternatif seyahat trendleri arasında kendine yer edinen ve her geçen gün daha da önem kazanan gönüllü turizm trendi, "seyahatseverlerin tatillerinde gönüllü olarak topluma fayda sağlaması" olarak tanımlanıyor. Hem yeni şeyler öğrenmek ve deneyimlemek hem de yerel halka gönüllü olarak yardım etmek ruha iyi geliyor ve insanın kendini daha mutlu ve faydalı hissetmesini sağlıyor.

Çevreye duyarlılığın artmasıyla eko turizm de yükselen bir trend olarak öne çıkıyor. Seyahatlerinin çevresel etkisini azaltmak isteyen, gittiği yerlerin doğal güzelliklerini korumayı önemseyen seyahatseverlerin tercih ettiği bu trend, sayıları giderek artan eko turizm alanları sayesinde yaygınlaşıyor. Çevreye zarar vermeden dinlenme olanağı ise ruhun daha iyi hissetmesini sağlıyor.

Ruha iyi gelen seyahat trendleri arasında yeni keşif ve maceralar deneyimlemek de bulunuyor. Rutini bozarak yeni yerler keşfetmek ya da farklı aktiviteler yapmak isteyenler için bütçeye göre Tayland'daki tapınakları gezmek ya da yurt içinde Kaş'ın mavi sularına dalış yapmak iyi bir seçenek olarak sunuluyor.

"Şifa inzivası" ismiyle adlandırılan yoga kampları hem katılanların sosyalleşmelerini hem de bu kadim öğretiyi keşfederek manevi anlamda daha iyi hissetmelerini sağlıyor. Sadece yoga ile sınırlandırılmayan bu deneyimde nefes egzersizleri, ayurveda ve meditasyon gibi daha geniş içeriği olan kamplar da bulunuyor.

Bazen ruhun kendini daha iyi hissetmesi için bedeni arındırmak gerekebiliyor. Böyle bir arınma için en iyi seyahat seçeneği detoks otellerinden birinde konaklamak olarak öne çıkarken, bu konseptte hizmet veren otel seçeneklerinde diyetisyenlerin yönetiminde hazırlanan lezzetli ve sağlıklı yiyecekler sayesinde hem bedenen arınmak hem de daha hafif hissetmek mümkün oluyor.

Verilen bilgiye göre, bedensel yorgunluklar zihni de yoruyor. Bu nedenle bazen bedendeki yorgunlukları doğru tekniklerle atmak gerekiyor. Masaj, spa ve sauna vücutta birikmiş gerginlikleri hafifletmek için sunulan çözüm önerilerinden sadece birkaçı olarak sıralanırken, bu hizmetleri veren oteller de wellness tesisleri olarak adlandırılıyor. Bir wellness tesisinde birkaç gün geçirmek, sadece bedene değil, ruha da çok iyi geliyor.