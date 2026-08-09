EPDK 27 Şirkete Lisans Verdi, 7 Şirketin Lisansını Sona Erdi
EPDK, elektrik, petrol ve LPG piyasasında lisans düzenlemeleri yaptı. 27 lisans verildi, 7 sona erdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 27 şirkete lisans verirken 7 şirketin lisansını sonlandırdı.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 23 üretim lisansı, 1 tedarik lisansı ve 1 dağıtım lisansı, 1 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Aynı piyasada 4 şirketin üretim lisansı, 2 şirketin de şarj ağı işletmeci lisansı sona erdirildi.
Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisandı verildi. Aynı piyasada 1 şirketin depolama, 1 şirketin iletim ve 1 şirketin madeni yağ lisansı uzatıldı.
LPG piyasasında ise 1 depolama lisansı sona erdirildi.
Son Dakika › Ekonomi › EPDK 27 Şirkete Lisans Verdi, 7 Şirketin Lisansını Sona Erdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?