EPDK 7 şirkete lisans verdi - Son Dakika

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösteren 7 şirkete lisans verildi, 5 şirketin lisansı sonlandırıldı ve 1 şirketin lisansı iptal edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 3 şirkete tedarik lisansı, 3 şirkete de üretim lisansı verildi.

Aynı piyasada, 2 şirketin tedarik lisansı, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirilirken, 1 şirketin ise lisansı iptal edildi.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirkete de depolama lisansı verildi.