EPDK 7 şirkete lisans verdi - Son Dakika
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EPDK 7 şirkete lisans verdi

10.04.2022 10:05
EPDK 7 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösteren 7 şirkete lisans verildi, 5 şirketin lisansı sonlandırıldı ve 1 şirketin lisansı iptal edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösteren 7 şirkete lisans verildi, 5 şirketin lisansı sonlandırıldı ve 1 şirketin lisansı iptal edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 3 şirkete tedarik lisansı, 3 şirkete de üretim lisansı verildi.

Aynı piyasada, 2 şirketin tedarik lisansı, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirilirken, 1 şirketin ise lisansı iptal edildi.

Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirkete de depolama lisansı verildi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gazete, Petrol, Lisans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi EPDK 7 şirkete lisans verdi - Son Dakika


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