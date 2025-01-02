EPDK'dan Irak'a Elektrik İhracatı İçin Başvuru Süresi - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK'dan Irak'a Elektrik İhracatı İçin Başvuru Süresi

EPDK, Irak'a elektrik ihracatı ve ithalatı için başvuruların 13 Ocak'a kadar yapılmasını açıkladı.

02.01.2025 12:51
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Irak'a elektrik enerjisi ihracatı ve ithalatı faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik veya elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin başvurularını 13 Ocak'a kadar yapması gerektiğini bildirdi.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği'nin ilgili maddesi uyarınca, Türkiye-Irak arasında mevcut 400 kV Cizre - Kasek enterkonneksiyon hattını kullanmak suretiyle Irak'a elektrik enerjisi ihracatı faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik veya elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile Irak'tan elektrik enerjisi ithalatı faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin 13 Ocak mesai bitimine kadar başvuru yapması gerekiyor.

Öte yandan, tedarik lisansı sahibi Alfirin Enerji Ticaret AŞ, söz konusu hat üzerinden izole bölge besleme yöntemi ile Irak'a elektrik enerjisi ihracatı yapmak üzere lisans tadil tarihinden itibaren iki yıl boyunca azami 300 megavat kapasite tahsisi için lisansının tadil edilmesini talep etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EPDK'dan Irak'a Elektrik İhracatı İçin Başvuru Süresi - Son Dakika

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