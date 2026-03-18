EPDK\'dan Yenilenebilir Enerji İçin Acele Kamulaştırma

18.03.2026 11:19
EPDK, yenilenebilir enerji yatırımlarında acele kamulaştırma ile proje sürelerini 36 aydan 18 aya indirecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yenilenebilir enerji yatırımlarında acele kamulaştırmanın önünü açan düzenlemesiyle proje sürelerinin yarı yarıya düşebileceği, bu adımın sektör açısından kritik bir hızlanma sağlayarak Türkiye'nin 2035 enerji hedeflerine giden yolu kolaylaştıracağı belirtiliyor.

EPDK'nin 5 Mart'ta yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle, yenilenebilir enerji santralleri için gerekli özel mülkiyete ait taşınmazların temininde, önlisans veya lisans sahibi şirketlerin talebinin uygun bulunması halinde Kurul tarafından acele kamulaştırma kararı alınmasının önü açıldı.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkan Yardımcısı ve ARI-ES Enerji Genel Müdürü Ebru Arıcı, AA muhabirine, EPDK'nin bu kararının projelerin devreye girme süresini 36 aydan 18 aya kadar düşürebileceğini dile getirdi.

Türkiye'de ilk rüzgar santralinin 1998'de kurulduğunu, 2005'te yenilenebilir enerji kanunuyla beraber bir teşvik mekanizması planlandığını anlatan Arıcı, bu mekanizma ile 2005'te 19 megavat olan kurulu gücün yaklaşık 20 yılda 15 bin megavat seviyesine yükseldiğini söyledi.

Arıcı, EPDK'nin önlisans verirken izin süreçlerinin tamamlanmasıyla ilgili güce bağlı olarak 30 ile 36 ay süre verdiğine işaret ederek, "Bugüne kadar 20 yılda 15 bin megavat yaptık ama önümüzdeki 3 ya da 4 yılda bu 26 bin megavatın izin işlemlerini tamamlamak zorundayız. Bugüne kadar yatırımların ortalama devreye alma hızına baktığımızda sürenin yaklaşık 5 yıl olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Süper izin ve buna bağlı ikincil mevzuatlarla beraber bir projenin hizmete girme sürecinin uçtan uca doğru yönetimle ele alınması gerektiğini belirten Arıcı, "Projenin içinde mutlaka aksilik çıkabilir. Tüm tuşlara aynı anda bastığınız zaman, süper izin mekanizmasının teşvikleriyle beraber kaybedilen zamanı telafi etme olanağı bulunacak. Dolayısıyla 36 ayları 18 aylara çekmemiz mümkün. Bunun için de elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Arıcı, rüzgarda geçen sene 2 bin 150 megavat kapasitenin devreye alındığını ve bu alanda Türkiye'nin Avrupa'da en fazla kapasiteyi devreye alan 2. ülke olduğunu vurgulayarak, "Her sene yeni gelecek rüzgar projeleriyle beraber biz 2035 hedeflerini proje stoku olarak yakalayacak gibi görünüyoruz. En temel konu süreçleri sadeleştirmek, hızlandırmak ve devreye almaları bir an önce hayata geçirmek." dedi.

Mevzuatlarda 2 revizyon daha bekleniyor

Yatırım süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin mevzuatlarda 2 revizyon daha beklediklerini kaydeden Arıcı, "Orman izinleriyle ilgili bir yönetmelik değişikliğini bekliyoruz. Tahmin ediyorum nisan ayı ortasında çıkmış olacak. Bir diğer konu da en majör konulardan biri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına imar planı onaylama ve ruhsat yetkisi veren düzenleme. Tahmin ediyorum ki nisan ayı ortasında yönetmeliğin çıkmış olduğunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Arıcı, Türkiye'nin rüzgar ve güneşte yıllık 5 bin megavat kapasiteyi devreye alma hedefinin yakalandığını, 2035 hedefleri için yıllık ihtiyaç duyulan 7-8 bin megavat kapasitenin ise son düzenlemeyle ivme yakalayacağını aktardı.

Depolamalı rüzgar ve güneş projelerine de değinen Arıcı, bu alanda 33 bin megavatlık bir proje stoku olduğunu ve önlisans alan güneş projelerinden ilkinin geçen sene devreye alındığını anımsattı.

Arıcı, bu yıl devreye alınan proje sayısının artacağına işaret ederek, 2027'nin ise yatırımlarda "pik yıl" olmasını beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı
Sadettin Saran’dan kritik mesaj Sadettin Saran'dan kritik mesaj
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek

11:21
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu Vanalar açıldı
Dünyayı korkutan petrol krizine Türkiye nefes oldu! Vanalar açıldı
11:15
İmamoğlu’nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
11:04
Arne Slot’a kovulmamak için son bir şansı
Arne Slot'a kovulmamak için son bir şansı
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
10:40
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu’nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var
10:30
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
Geri sayım başladı: Altında dananın kuyruğu bugün kopuyor
