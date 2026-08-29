EPDK, Doğal Gaz ve LPG Tarifelerini Revize Etti - Son Dakika
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EPDK, Doğal Gaz ve LPG Tarifelerini Revize Etti

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EPDK, doğal gaz dağıtım şirketlerinin yatırım tavanları ve LPG tesislerinin tarifelerini güncelledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bazı doğal gaz dağıtım şirketlerinin yatırım tavanları ile bazı akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tesislerinin hizmet tarifelerini revize etti.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Selçuk Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin 2022-2026 dönemine yönelik perakende satış tarifelerinde esas alınan yatırım tavanları revize edildi. Şirketin 2026 yılı yatırım tavanı 6 milyon 417 bin 864 lira, ilave yatırım tavanları ise 12 milyon ve 43 milyon lira olarak belirlendi.

Kargaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bu yılki yatırım tavanı 64 milyon 945 bin 598 lira, ilave yatırım tavanları ise 31 milyon 986 bin 273 lira ve 63 milyon 587 bin 495 lira olarak tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Antalya'daki iki depolama tesisi arasında bulunan akaryakıt boru hattına ilişkin iletim tarifesi ise tadil edilerek onaylandı. Boru hattından havacılık yakıtlarının iletiminde metreküp başına KDV hariç 164,97 lira hizmet bedeli uygulanacak. Yeni tarife 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Başkanlığın Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren TF-6 Antalya Tank Çiftliği Deposu'na ilişkin tarife de yeniden düzenlendi. Tesiste havacılık yakıtları için günlük depolama hizmet bedeli metreküp başına KDV hariç 3,27 lira olarak belirlendi.

Teslim alma ve teslim etme hizmetlerinde deniz araçları için metreküp başına 75,77 lira, kara araçları için 90,90 lira ücret alınacak. Ücretlere ayrıca KDV eklenecek. Tarife 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.

LPG depolama tarifeleri de yenilendi

EPDK, Pet Gaz AŞ'nin Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki LPG terminalinin depolama tarifesini de tadil ederek onayladı.

Tesiste LPG karışımı ve otogaz için günlük depolama bedeli ton başına 24 lira, teslim alma ve teslim etme hizmetlerinin her biri için ton başına 310 lira olarak belirlendi. Fiyatlara KDV ayrıca eklenecek.

Karadeniz LPG Depolama ve Deniz Terminali Ticaret AŞ'nin Giresun'un Tirebolu ilçesindeki terminalinin tarifesi de yeniden belirlendi.

Buna göre, LPG karışımı ve otogaz için günlük depolama bedeli ton başına 14,10 lira, teslim alma ve teslim etme hizmetlerinin her biri için ton başına 205 lira olarak belirlendi. Fiyatlara KDV ayrıca eklenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EPDK, Doğal Gaz ve LPG Tarifelerini Revize Etti - Son Dakika

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