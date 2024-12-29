EPDK Elektrik Piyasında Yeni Düzenlemeler Getirdi - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK Elektrik Piyasında Yeni Düzenlemeler Getirdi

EPDK Elektrik Piyasında Yeni Düzenlemeler Getirdi

EPDK, elektrik piyasasında lisans başvuru bedelleri ve inşaat sürelerini belirledi.

29.12.2024 10:16
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında çeşitli lisans başvuru bedelleri ile tesis tamamlama tarihlerinin belirlenmesinde referans alınacak inşaat sürelerini belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında tedarik lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için sermaye tutarı asgari 28 milyon lira, toplayıcı lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için sermaye tutarı asgari 50 milyon lira olarak belirlendi.

Aynı yönetmelikte yer alan toplayıcılık faaliyeti kapsamında 2025'te uygulanacak lisans alma bedeli 10 milyon lira, lisans tadil bedeli 73 bin 450 lira ve lisans sureti çıkartma bedeli 15 bin 280 lira oldu.

2025 toplayıcılık faaliyeti için 2026'da ödemekle yükümlü olunan yıllık lisans bedeli ise portföyünde yer alan lisanslı ve lisanssız üretim tesislerine ilişkin satışlar hariç olmak üzere, toplayıcılık faaliyeti kapsamında satışı yapılan kilovatsaat başına 0,015 kuruş olarak belirlendi.

Ön lisans süreleri ve tesis tamamlama tarihleri

EPDK, ön lisans süreleri ile tesis tamamlama tarihlerinin belirlenmesinde referans alınacak inşaat sürelerini de belirledi. Buna göre, ön lisans süresi, projenin kurulu gücüne göre 24-36 ay olarak hesaplandı.

Üretim tesisleri için lisanslara dercedilecek inşaat süresine esas olmak üzere, termik üretim tesisleri için 18-66 ay, hidroelektrik tesisleri için 38-72 ay, diğer yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim tesisleri için 18-46 ay arasında değişen referans süreleri esas alınacak.

Depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki üretim lisansı başvurularında üretim tesisi için verilecek inşaat süresi depolama üniteleri için de geçerli olacak.

Ayrıca, elektrik piyasasında üretim faaliyeti için yapılan ön lisans ve üretim lisansı başvuruları ile tedarik veya toplayıcı lisansına müstakil elektrik depolama tesisi dercedilmesi halinde sağlanacak sermaye yükümlülüklerinin hesaplanması ve bu kapsamda EPDK'ye sunulacak teminat tutarlarının belirlenmesinde esas alınacak kaynak bazındaki birim yatırım tutarları hesaplandı. Elektrik piyasasında kaynak bazındaki birim yatırım tutarları megavat kurulu güç başına (MWm) 9 milyon lira ila 61 milyon 500 bin lira arasında değişim gösteriyor.

Öte yandan, "LPG Piyasasında Zorunlu Petrol Stoku ve Zorunlu Petrol Stokunun Kupon Sistemi Kapsamında LPG Olarak Tutulabilmesine Dair Karar"da değişikliğe gidildi.

Böylece, LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin ilgili dönemde tutmakla yükümlü oldukları stok miktarları, söz konusu kişilerin Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında kuruma sundukları otogaz ve tüplü LPG bayileri ile nihai tüplü LPG kullanıcılarına ve dökme LPG kullanıcılarına yapılan LPG satış beyanları esas alınarak, Ulusal Petrol Stok Komisyonu Kararlarında yer alan hesaplama yöntemiyle belirlenecek.

Kupon sistemi hizmeti izin başvuruları her yıl ekim ve aralık ayları arasında yapılacak. Uygun görülürse izin, bir sonraki takvim yılı süresince geçerli olacak. Kupon sistemi sözleşmesi kapsamında yükümlüğün yerine getirilmemesi ve aynı izin süresince beş gün işlenmesi halinde izin iptal edilerek kurumun internet sayfasında duyurulacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun bir diğer kararına göre, dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti izin bedeli 1 Nisan 2025-31 Mart 2026 dönemi için 266 bin 290 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi EPDK Elektrik Piyasında Yeni Düzenlemeler Getirdi - Son Dakika

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