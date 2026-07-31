EPDK İkinci Başkanlığına Muhammed Mustafa İzgeç atandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, EPDK İkinci Başkanlığına Muhammed Mustafa İzgeç atandı.
Kurul üyeliklerine ise Erdoğan Tozan ile İbrahim Tan'ın ataması yapıldı.
Kaynak: AA
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