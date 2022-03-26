EPDK kararları - Son Dakika

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EPDK kararları

26.03.2022 10:10
EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait yer altı depolama lisanslı Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin ve Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin 2022-2023 tarife uygulama dönemine ilişkin depolama tarifelerine esas...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait yer altı depolama lisanslı Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin ve Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisi'nin 2022-2023 tarife uygulama dönemine ilişkin depolama tarifelerine esas yıllık gelir gereksinimleri belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi'nin depolama tarifelerine ilişkin ikinci tarife uygulama dönemi 2022-2023 olarak belirlendi.

Tesisin 2022 yılı yatırım tavanının 55 milyon 91 bin 65 lira, 2023 yılı yatırım tavanının da 4 milyar 155 milyon 480 bin 474 lira olması kararlaştırıldı.

BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi'nin 2022 yılı için gelir gereksinimi 1 milyar 61 milyon 485 bin 411 lira, 2023 yılı için 1 milyar 384 milyon 895 bin 207 lira olarak onaylandı.

BOTAŞ Tuz Gölü Depolama Tesisi'nin ise depolama tarifelerine ilişkin birinci tarife uygulama dönemi 2022-2023 olarak belirlendi.

Tesisin 2022 yılı yatırım tavanının 21 milyon 355 bin 590 lira, 2023 yılı yatırım tavanının da 18 milyon 756 bin 587 lira olması kararlaştırıldı.

BOTAŞ Tuz Gölü Depolama Tesisi'nin 2022 yılı için gelir gereksinimi 2 milyar 173 milyon 819 bin 243 lira, 2023 yılı için 2 milyar 136 milyon 3 bin 194 lira olarak onaylandı.

Ayrıca, BOTAŞ Tuz Gölü Depolama Tesisi ve BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi için 2022-2023 tarife uygulama dönemine ilişkin, her bir tarife yılı için belirlenen gelir tavanının ilgili depolama yılı boyunca hangi birim bedellerle nasıl karşılanacağını ve söz konusu bedellerin nasıl belirleneceğini açıklayan yöntem bildirimi de yayımlandı.

Petrol piyasasında bayi marjı paylaşımında değişiklik

Alınan bir diğer kurul kararıyla, "Dağıtıcı ve Bayi Marjlarının Paylaşımına İlişkin Kurul Kararı"nda değişikliğe gidildi.

Buna göre, bayi marjı, ilgili bayiye harmanlama maliyeti dahil en yakın rafineri çıkış fiyatı ile akaryakıt dağıtım fiyatı arasındaki farktan az olmayacak şekilde dağıtıcı ile bayi arasında serbestçe belirlenecek.

Elektronik sistemler ile yapılan satışlarda, daha önce indirimli satış fiyatı üzerinden hesaplanarak, esas alınan toplam marj ise indirimsiz satış fiyatı üzerinden hesaplanacak.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Tuz Gölü, Petrol, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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