EPDK ocak ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi - Son Dakika
Üye Girişi

EPDK ocak ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi

30.12.2022 19:57
EPDK ocak ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlendi.

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 156,6703 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 233,1508 kuruş oldu.
İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 273,2607 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 363,0836 kuruş olarak belirlendi.
Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 362,8769 kuruş olması kararlaştırıldı.
Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 306,1338 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı: Yeni yılda mesken elektriğinde zam olmayacak EPDK Başkanı Yılmaz açıkladı: Yeni yılda mesken elektriğinde zam olmayacak 2023 yılı YEKDEM maliyetleri belirlendi 2023 yılı YEKDEM maliyetleri belirlendi EPDK kararları EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK ocak ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuğa istismar olayı üzerinden muhalefete yüklendi: Bunların derdi tepki koymak değil
20:30 İngilizce öğretmeniyle aralarında geçen diyaloğu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağdı
20:29 2023 yılı vergi ve harç zamları belirlendi! İşte yeni ücretler...
18:41 İzmir Bornova'da inşaat vinci devrildi! İlk belirlemelere göre 5 kişi can verdi
18:11 Sinan Ateş'in ölümü sonrası Mansur Yavaş'tan tek cümlelik paylaşım!
17:58 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu adayını açıkladı: Erdoğan'ın en az 3 puan üzerinde görünüyor
17:54 7 kişinin can verdiği patlama sonrası vahim görüntü! 2 genç kızın alevler arasında mahsur kaldığı anlar ortaya çıktı
17:41 Kedicikleri böyle seçiyorlarmış! Adnan Oktar davasında gerekçeli karar açıklandı
17:28 Eniştesine kızıp kız kardeşini rehin aldı! Polis operasyonuyla etkisiz hale getirildi
13:45 Tokat şakasıyla başlayan kavga dehşetle bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2022 21:07:12. #1.13#
SON DAKİKA: EPDK ocak ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement