Erbaa'da 60 milyon TL'lik yatırımlar için toplu açılış töreni

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediyenin ilçeye kazandırdığı 60 milyon TL'lik 7 projenin açılışı gerçekleştirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Kesimhane, Ali Özgül Konuk Evi, Bilim Kültür ve Sanat Merkezi, Güneş Enerji Santrali, Çamlık Koru Park, Masal Park, Horoztepe Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezinin toplu açılış töreni Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl yaptı. Başkan Karagöl, 60 milyon TL'lik 7 hizmetin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Erbaa için önemli bir gün yaşadıklarını belirten Başkan Karagöl, "Biz mutluyuz, gururluyuz. Özellikle bu pandemi sürecinde yaptığımız işleri pandeminin de azalmasıyla beraber bu toplu açılış töreninde bütün halkımıza ve ülkemize duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok önemli projeler var. Toplamı 60 milyon değerinde olan projelerimizin tanıtımı için bugün buradayız. Ben açılışımıza gelen bütün büyüklerimize, vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Erbaa'da bundan sonra kardeşliğin, barışın, huzurun dili konuşulacak. Ayrılmayı, ayrışmayı bırakacağız. Ortak noktamız Erbaa sevdası olacak" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek 7 hizmetin açılışı toplu olarak yapıldı.

Ahmet Şafak, Erbaalıları coşturdu

Havai fişek gösterilerinin ardından ünlü sanatçı Ahmet Şafak sahne aldı. Meydanı dolduran vatandaşları sevilen parçaları ile coşturan ünlü sanatçı 'Korona virüs aşısı olun' çağrısı yaptı. Az gelişmiş ülkelerde aşı sorunu yaşandığına dikkat çeken Şafak, TURKOVAC aşısının tamamlandığında ihtiyacı olan ülkelere aşı gönderilmesini beklediklerini kaydetti.

Törene; MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ilçe protokolünü yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. - TOKAT