Erbiş'e göre beyin ölümüyle bitkisel hayatın karıştırılması bağışı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Erbiş'e göre beyin ölümüyle bitkisel hayatın karıştırılması bağışı olumsuz etkiliyor

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Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Halil Erbiş, beyin ölümünün bitkisel hayatla karıştırılması ve organ dağıtımındaki yanlış inanışların bağış kararlarını olumsuz etkileyebildiğini belirtti. Erbiş, yanlış inanışın başka birinin yaşam şansını etkileyebileceğini söyledi.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Halil Erbiş, organ bağışında beyin ölümü ile bitkisel hayatın karıştırılması ve organların dağıtımına ilişkin yanlış inanışların bağış kararlarını olumsuz etkileyebildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erbiş, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Erbiş, beyin ölümü ile bitkisel hayatın karıştırılmasının, bağışçıların yeterli tıbbi müdahaleyi alamayacağı endişesi ve organların kimlere nakledileceğine ilişkin yanlış düşüncelerin bağış sürecini olumsuz etkilediğini aktardı.

Bağış sürecinin bilimsel, etik ve hukuki kurallar çerçevesinde yürütüldüğünü vurgulayan Erbiş, "Organ bağışı konusunda kulaktan dolma bilgilerle değil, bilimsel gerçeklerle hareket etmeliyiz. Çünkü yanlış bir inanış nedeniyle verilmeyen bağış kararı, başka bir insanın yaşama şansını etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

Erbiş, organ bağışında en yaygın yanlışlardan birinin beyin ölümü ile bitkisel hayatın karıştırılması olduğunu belirterek, toplumda beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin yeniden hayata dönebileceği yönünde yanlış bir düşünce olduğuna işaret etti.

Beyin ölümü ile bitkisel hayatın birbirine karıştırılmasının ailelerin organ bağışı konusunda tereddüt yaşamasına neden olabildiğini aktaran Erbiş, şunları kaydetti:

"Oysa beyin ölümü, beynin ve beyin sapının tüm işlevlerinin geri dönüşümsüz olarak kaybedilmesidir. Bitkisel hayatta bazı beyin fonksiyonları devam ederken, beyin ölümünde tıbben ölüm gerçekleşmiştir. Beyin ölümü tanısı, belirlenmiş tıbbi kriterler doğrultusunda uzman hekimler tarafından konulur."???????

Erbiş, organ bağışında yanlış bilinen bir diğer konunun, bağış yapan herkesin organlarının ölümünden sonra kullanılabileceği düşüncesi olduğunu ifade etti.

Organ bağışı kararı kadar nakil için gerekli tıbbi koşulların oluşmasının da önem taşıdığını belirten Erbiş, "Bir kişinin organlarını bağışlamış olması, her ölüm sonrasında organlarının nakledilebileceği anlamına gelmiyor. Ülkemizde ölüm sonrası organ nakli, yoğun bakımda solunum cihazına bağlıyken beyin ölümü gerçekleşen ve organları tıbben uygun bulunan kişilerden yapılabiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Erbiş, bağışlanan organların kimlere nakledileceği konusunda da toplumda yanlış düşünceler bulunduğunu vurgulayarak, organ dağıtımının ulusal koordinasyon sistemi üzerinden gerçekleştirildiğini kaydetti.

"Süreç, Sağlık Bakanlığının ulusal organ dağıtım sistemi üzerinden yürütülüyor"

Organların belirli kişilere öncelikli olarak verildiği yönündeki düşüncelerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Erbiş, şöyle devam etti:

"Organların dağıtımında kan ve doku uyumu, hastanın tıbbi aciliyeti, klinik durumu ve bekleme süresi gibi kriterler dikkate alınıyor. Bu süreç, Sağlık Bakanlığının ulusal organ dağıtım sistemi üzerinden yürütülüyor. Organ naklinde kişisel tercihler değil, mevzuatta belirlenen kriterler esas alınıyor."

Erbiş, organ bağışı yapmak isteyen kişilerin e-Nabız ve e-Devlet üzerinden de bağış beyanında bulunabildiğini vurguladı.

Organ bağışı yapmak isteyen kişilerin kararlarını aileleriyle paylaşmasının büyük önem taşıdığını belirten Erbiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"18 yaşını doldurmuş ve karar verme yeterliliğine sahip kişiler organ bağışında bulunabiliyor. Güncel yasal düzenlemeyle kişinin hayattayken usulüne uygun şekilde açıkladığı bağış iradesi esas alınıyor. Böyle bir beyan bulunmadığında ise kanunda belirtilen yakınların rızası aranıyor. Organ bağışı yapmak isteyen kişilerin kararlarını aileleriyle paylaşmaları da büyük önem taşıyor. Böylece aileler, sevdiklerinin bu konudaki isteğini önceden bilerek hareket edebiliyor."

Erbiş, organ bağışının toplumsal dayanışmanın en önemli örneklerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Organ bağışının yalnızca bir kişinin değil, birden fazla insanın yaşamını değiştirebilecek bir dayanışma örneği olduğunu aktaran Erbiş, "Bugün organ bağışını düşünmeyen bir kişi, yarın kendisi veya bir yakını için organ nakline ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle toplumun doğru bilgilendirilmesi, yanlış inanışların ortadan kaldırılması ve insanların organ bağışı konusunda bilinçli kararlar vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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