Erciş'te Kadın Girişimci Kooperatifi Oluşturuldu - Son Dakika
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Ekonomi

Erciş'te Kadın Girişimci Kooperatifi Oluşturuldu

Erciş\'te Kadın Girişimci Kooperatifi Oluşturuldu

Erciş'te Aile Destek Merkezleri bünyesinde kadın girişimci kooperatifi ilk genel kurulunu yaptı.

16.01.2025 12:19
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Van'ın Erciş Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde kurulan Aile Destek Merkezleri Kadın Girişimci ve İşletme Kooperatifi ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Aile destek merkezlerinde kadın girişimcilerin yöresel ürünler yapıp kooperatif bünyesinde satışa sunacağı Erciş'in ilk kadın girişimci kooperatifi, yapılan tetkikler ve incelemeler sonucunda kurularak ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. Sahilkent Aile Destek Merkezinde Erciş Selvihan Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifinin düzenlediği ilk genel kurul toplantısında, kooperatifin işleyişi hakkında bilgi alış verişinde bulunuldu. Kooperatifin çalışmaları, bütçesinin görüşüldüğü toplantıya Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ve eşi Gamze Karaloğlu ile SYDV Müdürü Sefa Kaya da katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Kadın, van, Son Dakika

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