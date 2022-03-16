Erciyes Anadolu Holding'te 2022 ihracat hedefi 530 milyon dolar - Son Dakika
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Erciyes Anadolu Holding'te 2022 ihracat hedefi 530 milyon dolar

16.03.2022 15:01
Erciyes Anadolu Holding'te 2022 ihracat hedefi 530 milyon dolar

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, holding olarak 2022 yılında 530 milyon dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, holding olarak 2022 yılında 530 milyon dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde Erciyes Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nda öğrenciler ile buluştu. Burada konuşan Ertekin, "2018 yılında 9.7 milyar TL olan ciromuz 2021 yılı sonunda 20 milyar 821 milyon TL seviyesine geldi. Sadece 2020-2021 artışı yaklaşık yüzde 52.6'dır. Bunun da pandeminin en yoğun dönemi düşünürsek mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Süpermenler sadece Hollywood ve Bollywood senaryolarında var. Gerçek hayatta yok. Bir insan gelip bir şirketin kaderini baştan aşağı değiştiremez. Ama bir Süpermen arıyorsanız o Süpermen nitelikli insandır. İşini aşkla yapan insanları bulup bir arada bir orkestra düzeni içerisinde kakofoni oluşturmadan yönetebilen kişidir ama başarı ekibin başarısıdır. O yüzden de burada rakamlara bakıldığında bir başarı gözüküyor. Bu başarının sahibi olan 13 bin arkadaşıma sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Holdingin ihracat rakamlarına değinen Ertekin, "2018 yılında 869 milyon TL kar üretmişiz. 2020 sonunda 1.6 milyar TL kar üretmişiz. 2021 sonunda da yaklaşık 2.6 milyar TL kar üretmişiz. O zaman 2020-2021 kar büyümesinin yüzde 59 olduğunu, ciro büyümesinin de yüzde 56 olduğunu düşünürsek demek ki 2020'den 2021'e geçerken ciromuzu yüzde 56 artırırken karlılığımızı daha fazla artırmayı başarmışız. Operasyonel olarak da bazı şeyleri 2020 yılına göre biraz daha iyi yapmışız. Umut ediyorum ki 2022 yılında da 2021 yılından daha iyi yapma fırsatımız olur. İhracat rakamlarına bakıldığında 2018'de 390 milyon dolar olan ihracat 2019'da 410 milyon dolara çıktı. 2020 yılında 388 milyon dolara düştü. Tedarik zincirindeki problemler olduğundan dolayı bu düşüşe rağmen bizim için iyi bir yıldı. En azından bu kadar malı limanların bazı ülkelerde 5-6 ay kapalı kalmasına rağmen ulaşabildik. 2021 yılında hedefimiz 500 milyon dolar ihracat yapmaktı. 505 milyon dolar ihracat ile Kayseri'de yapılan toplam ihracatın 7'de 1'ini biz yapmış olduk. İnşallah bu yıl hedefimiz 530 milyon dolara ulaşmaktır. Buna da ulaşabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Erciyes Anadolu Holding'te 2022 ihracat hedefi 530 milyon dolar

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Anadolu Grubu, İhracat, Erciyes, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erciyes Anadolu Holding'te 2022 ihracat hedefi 530 milyon dolar - Son Dakika


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