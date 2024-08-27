Erciyes Anadolu Holdinge bağlı şirketlerin satış ihaleleri devam ediyor

Ekonomi

Yargılama sürecinin neticesinde müsadere kararı verilen ve mülkiyeti hazineye geçen Erciyes Anadolu Holdinge bağlı şirketlerin satış ihalelerinin devam ettiği bildirildi.

Erciyes Anadolu Holdingden yapılan açıklamaya göre, şeffaflık ilkesinin gereği olarak ihale duyuruları Resmi Gazete, kurumun internet sitesi ve Türkiye'nin en çok tiraja sahip 5 gazetesinin ikisinde yayımlandı.

İhale sonuçları şu şekilde açıklandı:

"Bizim Menkul Değerler Anonim Şirketinin hazineye ait yüzde 100 oranındaki paylarının satışı için 13 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır. Muradiye Elektrik Üretim Anonim Şirketinin hazineye ait yüzde 100 oranındaki paylarının satışı için 14 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır. Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin hazineye ait yüzde 100 oranındaki paylarının satış ihalesi 16 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede, muhammen bedelin üzerinde en yüksek teklifi veren 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatılmıştır. Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinin Hazineye ait yüzde 100 oranındaki paylarının satış ihalesi 20 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklifi veren 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatılmıştır. Sibelres Elektrik Üretim Anonim Şirketinin Hazineye ait yüzde 100 oranındaki paylarının satış ihalesi 21 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklifi veren 3 yatırımcı için Rekabet Kurumu izin süreci başlatılmıştır. RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketinin hazineye ait yüzde 100 oranındaki paylarının satışı için 27 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ihale şartnamesi kapsamında uygun teklif sunulmamış, ihale sonlandırılmıştır."