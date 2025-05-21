Erciyes OSB\'de İlk İhale Tamamlandı

Kayseri'nin 4. Organize Sanayi Bölgesi olacak olan Erciyes Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) ilk ön tahsis ihalesi ile toplam 17 adet arsanın ihalesi yapıldı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Salonu'nda yapılan ihaleye Erciyes OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarıalp, yönetim kurulu üyeleri ve ihaleye girecek olan firmalar katıldı. Açık teklif usulü yapılan ihalede 12 adet 5 bin metrekare ve 5 adet de 7 bin 500 metrekare büyüklüğünde olan arsalar metrekaresi 2 bin 500 TL'den satışa çıktı. İhalede her teklif için 20 ile 100 TL arasında artış oranı belirlenirken, iş yerlerinin toplam fiyatında peşin ödemede yüzde 10 indirim, vadeli ödemede ise yüzde 20 peşin olarak geriye kalan tutarın ise vade farksız 24 ay ödeme kolaylığı ile satışına karar verildi.

İhale ile ilgili bilgiler veren KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Erciyes OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarıalp, "2019 yılında KAYSO bünyesinde başladığımız ve 4. Organize Sanayi olarak isimlendirerek daha sonra adını Erciyes OSB olarak koyduğumuz OSB'miz ve bizim için önemli bir gün. 6 yılın sonunda çok şükür arsa ihalesi pozisyonuna geldik. Sanayicilerimiz ile 17 parsel, arsa buluşturacağız. Bunların 12 tanesi 5 bin 5 tanesi de 7 bin 500 metrekarelik arsalar. İlk ihalemizi de böylelikle tamamlamış olacağız. Burada şu an yaklaşık 383 hektar, kabaca 4 milyon metrekarelik bir alanımız var. Bunun imar planını tamamladık ve şu an onay aşamasında. 200'ün üzerinde parsel ürettik. Toplam elimizde bin 800 talep dilekçesi var. Bu da aslında bizi çok mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Büyüklükleri birbirinden farklı parsellerimiz olacak. Hazırlandıkça birkaç ayda bir de imar planımızdaki gelişmelere bağlı olarak ihalelerimize devam edeceğiz. Tabi planlı sanayi alanları bir ülkenin, bir şehrin gelişmesi açısından çok önemli ve çok kıymetli. Şehrimizde de bu 4. OSB olarak kuruldu. Tarıma Dayalı'yı da sayarsak 5 OSB'miz var aslında. Serbest Bölge ile 6 planlı sanayi alanımız var. 1. OSB'miz 1976 yılında kurulmuş. Bugün şehre katkısını görüyoruz. Şehrimiz için çok önemli OSB'lerimiz. Erciyes OSB'de bugün daha yolun çok başında, küçücük bir bebek ama inşallah yıllar geçtikçe çok iyi hale gelecek. Onun heyecanını duyuyoruz" dedi. - KAYSERİ