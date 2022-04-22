Erdek'te Turizm Haftası kutlandı - Son Dakika
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Erdek'te Turizm Haftası kutlandı

22.04.2022 11:45
Erdek'te Turizm Haftası kutlandı

Erdek'te Turizm Haftası, Nerime Yüksel Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Erdek'te Turizm Haftası, Nerime Yüksel Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Her yıl Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri Erdek Nerime Yüksel Ortaokulu'nda düzenlenen program, Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, İlçe Emniyet Müdürü Serkan İnceöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, daire amirleri, okul müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere kürsüye gelen Nerime Yüksel Ortaokul Müdürü Mesut Gökdeniz, Turizm Haftası'nın ülkemizde 15-22 Nisan tarihleri arasında 1983 yılından itibaren turizm sezonunun açılışı gerekçesiyle kutlanmasına başlandığını hatırlattı.

Önceleri turizm sezonunun açılışı olarak kutlanılan haftanın, günümüzde anlamını değiştirdiğine dikkat çeken Gökdeniz "Turizmin bütün bir yıla yaygınlaştırılması, alternatif turizm türleri ile bu konuda Bakanlık ve turizm sektörü tarafından yapılan çalışmalar, projeler hafta boyunca çeşitli etkinliklerle gençlere ve halka anlatılmakta, turizmden en yüksek geliri sağlamada yapılması gerekenler ve elimizdeki değerlere sahip çıkma konusunda halkımız bilinçlendirilmektedir" dedi.

Turizmin ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığının altını çizen Gökdeniz, "İçerisinde yaşadığımız güzel ilçemiz Erdek, yurdumuzun önemli turistik yerleşimlerinden biri. Ülkemizin nadide doğal oluşumlarından birisi sayılan Kapıdağ yarımadasının merkezi olan Erdek, Türkiye'de turizmin başladığı yer olarak anılmakta ve uzun yıllardan beri turizm merkezi olma özelliğini sürdürmektedir. İlçemiz merkezindeki 12 km uzunluğundaki sahil şeridiyle, yarımada içerisindeki bir çok eşsiz koylarıyla, kumsallarıyla, adalarıyla, verimli topraklarıyla, çeşitli bitki örtü türlerini barındıran doğal güzellikleriyle, tarihi kültürel miraslarıyla ülkemizin cennet köşelerinden birisi olarak turizme önemli katkılar sağlamaktadır. Turizm alanında devletimizin görevleri yanında vatandaş olarak da hepimize önemli görevler düşer. Bu görevlerin başında turistik yerlerimizi korumak, geliştirmek ve tanıtmak yer alır. Bu noktada bizlere düşen en önemli görev ise titizlikle yetiştirdiğimiz öğrencilerimize ve örnek olduğumuz toplumumuza turizm konusunda öncülük ederek, vatanımız ile içinde yaşadığımız coğrafyanın turistik değerleri ve kültürlerini tanıtmak, korumaları ve geliştirmeleri yönünde bilinçlendirmektir. Memleketini seven, anlayan, koruyan, geliştiren her birey vatanımıza önemli katkılar sağlayacaktır."

Programda; Aslıhan Dilmen ve öğrencilerin işaret dili korosunun söylediği şarkı, Özlem Bahadır yönetiminde halk oyunu gösterisi ve Gülşen Yeşil Gençtürk'ün yönetiminde skeç sergilendi, müzik öğretmenleri Ediz Altıntaş ve Hüseyin Şahin "7 bölge 7 türkü" adlı canlı müzik şöleni gerçekleştirdi. - BALIKESİR

Erdek'te Turizm Haftası kutlandı
Erdek'te Turizm Haftası kutlandı
Erdek'te Turizm Haftası kutlandı

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Kaynak: İHA

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